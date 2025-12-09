林芯儀升格 IFBB PRO 職業選手 後台遇韓國啦啦隊閨蜜

林芯儀(左起)與韓籍健美女神Seojin合影。（旺多福多媒體工作室提供）

林芯儀以億萬歌姬之姿跨界成為「健美歌姬」，登上 2025 年亞洲最受矚目的指標性健美賽事《IFBB PRO／NPC WORLDWIDE 亞洲健美錦標賽（Asian Championship）》。自正式升格為 IFBB PRO 職業選手後，她首次以歌手身份站上殿堂級舞台演唱，她直呼：「真的太榮幸、太不可思議了。」她也與韓籍啦啦隊女神裴垂鉉（裵垂鉉배수현）在後台重逢，讓她格外開心與驚喜。

IFBB PRO《Women's Fit Model》是亞洲最高等級、最具權威的殿堂級競賽，成為台灣演藝圈首位踏入 IFBB Pro 殿堂的女藝人。當晚林芯儀以中文、英文、韓文等多語流暢問候觀眾，她坦言為準備這場演出比以往更緊張，甚至緊張到連唱過上千次的 K 歌歌詞都差點忘詞，一度緊張到狂冒冷汗。她連續演唱〈道聽塗說〉、〈以後以後〉、〈等一個人〉等歌，以札實訓練後的「肌肉控制」與「聲音爆發力」同步展現舞台穩定度。

林芯儀(左)和韓職啦啦隊傳奇女神裴垂鉉（裵垂鉉배수현）在後台相見歡。（旺多福多媒體工作室提供）

從 4 月開始備賽到 12 月登上嘉賓舞台，林芯儀坦言這趟跨界旅程「夢幻又不可思議」，健身訓練過程讓她擁有更強體能與更穩定的舞台控制力，也讓她深信：「只要一步一步做，就能看到自己的無限可能。」她說：「無論是舞台還是比賽，我都想讓自己比昨天更強，這張職業卡不是終點，而是一個新的開始。」讓現場不少健美選手和歌迷聽完眼眶發亮。

而最受關注的女子比基尼健美選手、同時也是韓國職棒傳奇啦啦隊「裴垂鉉（裵垂鉉배수현）」，更是她情同姊妹的好友。賽後兩人前往咖啡廳休息，當對方喝完奶茶準備買單時，林芯儀立刻撒嬌阻止：「歐膩，妳太漂亮了，所以免單！」逗得兩人笑成一團。

