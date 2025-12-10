林芯儀唱一半險忘詞！同框「韓籍啦啦隊女神」公開私下親密關係

記者徐珮華／台北報導

林芯儀正式升格IFBB PRO職業選手，今年7月在IFBB PRO「Women's Fit Model」一舉奪下冠軍，並拿下夢寐以求的Pro Card，成為台灣演藝圈首位踏入IFBB Pro殿堂的女藝人。她日前首度以歌手身分，站上指標性健美賽事「IFBB PRO／NPC WORLDWIDE 亞洲健美錦標賽」（Asian Championship）開唱，刷新華語娛樂圈跨界天花板。

林芯儀登上IFBB PRO亞錦賽舞台演出。（圖／旺多福多媒體工作室提供）

林芯儀擔任亞錦賽舞台壓軸嘉賓演出，激動表示：「真的太榮幸、太不可思議了！」當晚她身穿純白長禮服，俐落線條完美勾勒專業選手專屬的美肩與健康臀線，搭配高盤髮與閃耀耳飾，演唱〈道聽塗說〉、〈等一個人〉等歌曲。她坦言為準備這場演出比以往更緊張，甚至連唱過上千次的K歌歌詞都差點忘詞，一度狂冒冷汗。

從4月開始備賽到12月登上嘉賓舞台，林芯儀坦言這趟跨界旅程「夢幻又不可思議」，健身訓練過程讓她擁有更強體能與更穩定的舞台控制力，也讓她深信只要一步一步做，就能看到自己的無限可能，「無論是舞台還是比賽，我都想讓自己比昨天更強，這張職業卡不是終點，而是一個新的開始。」

林芯儀（左）與裵垂鉉（右）情同姊妹。（圖／旺多福多媒體工作室提供）

本次賽事匯集世界級健美選手，也讓後台上演一場國際友誼秀。來自韓國、泰國等地的選手好友為了與林芯儀相見，特地帶來當地爆紅零食、美妝保養品，甚至送上泡泡瑪特Crybaby公仔，靈感取自她備賽時因訓練辛苦而「痛哭」的趣味形象，讓她哭笑不得：「不是應該我是地主嗎？怎麼大家都這麼用心啦！可愛到沒藥醫！」

此外，健美偶像Seojin Cheong在本次「Women's Fit Model」項目順利拿下職業卡，讓林芯儀激動不已，期待未來能與偶像同台比賽。女子比基尼健美選手、韓國職棒傳奇啦啦隊裵垂鉉，更是她情同姊妹的好友，賽後兩人前往咖啡廳休息，當裵垂鉉喝完奶茶準備買單時，林芯儀立刻撒嬌阻止「歐膩，妳太漂亮了，所以免單」，逗得兩人笑成一團。

