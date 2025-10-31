林芳郁失智後首露面! 賴總統接見大讚"你最勇敢"
政治中心／綜合報導
總統賴清德今天接見年度醫療奉獻獎得主，獲得「個人特殊貢獻獎」的心臟外科權威林芳郁醫師也親自出席！林芳郁因為罹患失智久未露面，這回在親人陪同下來到總統府，總統肯定他在醫界的貢獻，由於現場大家都穿長袖，只有林芳郁穿短袖，賴總統還打趣地說：「你最勇敢」，讓林芳郁也笑出來。
被總統賴清德稱讚，前衛生署長"林芳郁"露出笑容，因為全場都穿長袖西裝，只有他穿短袖，但勇敢的不只這個，總統接見今年醫療貢獻獎得主，獲獎的林芳郁親自出席，這也是他公開失智病情以來，首度露面。
林芳郁失智後首露面! 賴總統接見大讚"你最勇敢"。（圖／民視新聞）
過去林芳郁被稱為台灣的心臟外科權威，他一路歷任台大、北榮、亞東醫院院長，創下台灣杏壇紀錄，2008年風光上任衛生署長，當時台灣爆發毒奶粉事件，時任立委的賴清德還質詢過林芳郁。
但也因為毒奶風暴，林芳郁下台，時隔17年兩人再見面，賴總統對著林芳郁說，「我以前質詢過你耶，要原諒我哦。」
林芳郁失智後首露面! 賴總統接見大讚"你最勇敢"。（圖／民視新聞）
今年中林芳郁的妻子林靜芸出書，宣布林芳郁罹患失智，震驚各界，這回出席公開活動，家人很擔心他會不會無法接受陌生環境，只見林芳郁多數時間閉著眼睛、緊張抓著大腿，賴總統也深深感嘆，疾病對民眾健康造成極大的威脅與磨難，真的不容輕忽。
