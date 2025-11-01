林芳郁獲醫療奉獻獎 妻哽咽代領：他會把獎分給所有人

前衛生署長林芳郁（右）獲醫療奉獻獎。總統府提供



前衛生署長林芳郁多年前罹患失智症，他今天（11/1）獲頒醫療奉獻獎特殊貢獻獎，妻子林靜芸代領時一度哽咽落淚，並表示林芳郁若自己來領獎，一定會說「這沒什麼」，很多人也在默默努力，要把獎分給所有的人。

75歲的林芳郁是國內心臟外科權威、前衛生署長，也曾擔任3大醫學中心台大醫院、台北榮民總醫院及亞東醫院院長，資歷顯赫，2021年退休後就不常公開現身。妻子林靜芸今年6月發表新書，證實林芳郁和失智症搏鬥5年。

第35屆醫療奉獻獎今天頒獎，林芳郁獲得特殊貢獻獎肯定，林靜芸代領時提到，她雖嫁給林芳郁，但林芳郁這個人「很奇怪」，別人不願做的事，他會自己跑去做。她哽咽地說，先生失智後，她一度照顧到快受不了，但又想起先生一直很熱愛生命，只要病人還有一絲氣息，就一定要救起來，因此受到鼓舞，又有了照顧丈夫的力量。

林靜芸強調，如果林芳郁能到場領獎，一定會說「這沒什麼，很多人默默努力做跟我一樣的事，獎項應該分給所有人。」

頒獎人、前衛生署長葉金川表示，和林芳郁從高中到大學，認識60年，他為人正直，總是去沒有人願意去的地方，當年台大醫院急診跟地獄一樣混亂，他也跑去整頓。後來積極推動急診到院前救護系統，催生《緊急醫療救護法》，如今台北市到院前呼吸心跳停止（OHCA）患者救活率超過20%，直言「全世界最先進的國家，也差不多就是這樣。」

