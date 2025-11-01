林芳郁獲醫療奉獻獎 妻哽咽代領

國內心臟外科權威林芳郁榮獲第35屆醫療奉獻獎特別貢獻獎，由於林芳郁罹患失智症，1日由妻子林靜芸（左）代領，林靜芸現場分享照護歷程時一度哽咽落淚，主持人上前安慰。（中央社）

本報綜合報導

國內心臟外科權威、前衛生署長林芳郁獲醫療奉獻獎特殊貢獻獎，妻子林靜芸一日代領，一度哽咽落淚，並表示他若知道自己得獎，一定會說很多人也默默在努力、要把獎分給所有人。

75歲的林芳郁是國內心臟外科權威、前衛生署長，亦曾任台大醫院、台北榮民總醫院、亞東醫院等3大醫學中心院長，但2021年在亞東醫院退休後便鮮少公開露面。直到今年，其妻子、整形外科醫師林靜芸發表新書，證實林芳郁已與失智症搏鬥約5年。

第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮昨舉行，林芳郁獲特殊貢獻獎，林靜芸代為領獎，談及照護歷程一度哽咽，表示自己也曾覺得受不了，卻又想起先生一直都很熱愛生命，「只要一個人還有一絲氣息，他就要救起來」，因此受到鼓舞。

林靜芸說，林芳郁這個人「很奇怪」，有時候家裡東西不見了，就是被他拿去給病人；其他人不做的事情，他也會自己跑去做。他如果知道自己得獎，一定會說「這沒什麼」，也會說還有很多人也默默的在努力、要把這個獎分給其他所有人。

林芳郁是心臟不整脈及瓣膜整形手術先驅，曾任沙烏地阿拉伯醫療團首批醫師；推動公平手術機會分配制度，讓年輕醫師參與重要手術；致力提升緊急救護品質，開創緊急救護技術員（EMT）雙軌救護制度。

前衛生署長葉金川致詞表示，和林芳郁認識60年，他為人正直、總是去沒有人願意去的地方，就連當時像地獄一樣的急診，也自己跑進去；後來又積極推動急診到院前救護系統，催生「緊急醫療救護法」，如今台北市到院前心肺功能停止(OHCA)患者的救活率超過20%，「全世界最先進的國家，也差不多就是這樣」。