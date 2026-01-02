林若亞罕見同框梧桐妹 48歲近況曝光引發關注

梧桐妹在社群平台分享與父親孫志浩、繼母林若亞的新年合照，三人互動自然，畫面溫馨。（圖／翻攝自IG，@angelsun619）

藝人賈靜雯與前夫孫志浩的女兒梧桐妹（Angel），於2026年元旦在社群平台曬出與父親及繼母林若亞（Novia）的跨年合照，畫面溫馨融洽，引發外界熱議。淡出演藝圈多年的林若亞，久未在鏡頭前現身，此次難得入鏡，展現亮眼狀態與名模氣場，再度成為焦點。

林若亞與梧桐妹相處融洽，梧桐妹曾形容彼此「像好姐妹一樣」。（圖／翻攝自IG，@angelsun619）

同框合照中，梧桐妹則穿著深藍色短洋裝搭配黑色皮外套，下身為透膚絲襪與厚底綁帶長靴，造型甜美又具個性，與林若亞穿搭風格相呼應。她並在貼文中寫下「Happy New Year」，為新年送上祝福。

廣告 廣告

現年48歲的林若亞曾活躍於戲劇與時尚圈，代表作品包括《新兵日記》、《醉後決定愛上你》等。2016年她與孫志浩結婚後逐漸淡出幕前，婚後定居上海，生活一向低調。此次出現在梧桐妹的貼文中，身穿全黑皮革套裝搭配深色絲襪，展現修長身形與穠纖合度的氣質，成熟自信風格備受關注。

梧桐妹過去也曾於直播中被問及與林若亞的關係時，直言彼此像朋友、像好姐妹，並透露對方平時雖會適度管教，但更多時候是陪伴與關心。直播期間也曾拍到林若亞以素顏、睡衣入鏡的畫面，顯見彼此相處自然親近。

此外，孫志浩與賈靜雯自2010年離婚後，儘管曾經傳出爭執，近年來已逐漸和解，先前還曾與修杰楷一同出席梧桐妹的畢業典禮，展現出成熟的家庭互動方式。梧桐妹也曾表示，她在雙親間輪流生活，與父母及繼父、繼母皆保持良好關係。

2019年曾因開設微博帳號遭到部分網友批評，梧桐妹隨後在IG上回應，強調「請不要怪我爸爸或Novia阿姨，他們什麼都沒有做」，並表示兩人都是她「非常愛的人」。她也呼籲外界停止不實批評，展現出成熟理性的態度。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉

最強冷氣團發威！今晨低溫10度「最冷時段」出爐 下周恐有寒流

A-Lin跨年瘋唱「那魯7-ELEVEN」！官方爆笑回應 萬人敲碗改開門音樂