林英嘉鄉長為秀水完善親子設施 共融遊戲場成地方建設里程碑

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／報導】秀水地區第一座專屬親子遊戲場，2026年元月正式在龍騰公園內啟用，象徵大秀水地區終於擁有一處結合娛樂、休閒與體能活動的共融場域，為秀水鄉及鄰近鄉鎮的孩童帶來安全又充滿歡樂的運動空間。

秀水鄉龍騰公園遊戲場開幕啟用典禮，在林英嘉鄉長與各界嘉賓及民意代表歡慶下正式啟用。（圖／記者周厚賢攝）

「我當初競選的政見終能在第八年實現」秀水鄉長林英嘉表示，自七年前上任起便規劃在鄉內設置都市常見的共融式遊戲場，但因用地取得不易，計畫一度受阻。經公所團隊多次討論後，決定在既有的龍騰公園增設兒童專屬遊戲區，歷經兩年施工，終於在任期屆滿前順利完工。「感謝各界的支持，這是我回饋鄉親最好的禮物。」林英嘉說。

有了多種設施的兒童公園，秀水鄉的小朋友從此不用再到鹿港、溪湖或彰化遊玩。（圖／記者周厚賢攝）

過去秀水、福興一帶較少見到大型兒童遊樂設施，如今在風景優美、空氣清新的龍騰公園設置專區，啟用當天便吸引許多家長帶著孩子前來體驗。公所也同步舉辦表演與野餐活動，讓現場氣氛熱鬧溫馨。鄉長期盼，這座遊戲場未來能成為秀水及周邊鄉鎮孩童假日最喜愛的去處，不僅促進親子互動，也提升地方生活品質，讓龍騰公園成為大秀水地區的新地標。