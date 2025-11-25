林茂盛今宣布明年起提高婦女生育津貼 盼議會支持總預算 11

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

為因應少子化並提升生育意願，宜蘭代理縣長林茂盛今（25）日宣布自115年元旦起將再度調整婦女生育津貼，自原本的1萬8千元提高至2萬元，產檢交通費則由2千元提升至3千元，兩項補助合計可達2萬3千元，讓設籍本縣的生育婦女能獲得更實質的支持。林茂盛強調，本次經費已納入宜蘭縣總預算並送議會審議，盼議會支持本案順利通過。

宜蘭縣府表示，除了現金補助之外，社會福利服務中心社工員將持續提供到宅訪視服務，除致贈玻璃奶瓶、濕紙巾、圍兜兜、奶粉分裝罐等新生兒用品及育兒與福利資訊外，也會關懷產婦與新生兒的健康情形，並依照家庭需求提供必要協助。

「而115年此次更是第4度調高至生育津貼2萬元與產檢交通費3千元，補助幅度逐年增加。」林茂盛指出，從108年以來，宜蘭縣府多次提高生育相關補助，從最初的生育津貼1萬元與產檢交通費1千元開始，111年將生育津貼提高至1萬2千元並將產檢交通費調升至2千元；再來，113年再調升生育津貼至1萬5千元；114年更進一步提升為生育津貼1萬8千元加上2千元產檢交通費合計2萬元。

宜蘭縣府統計，113年宜蘭縣新生兒約2,443人，114年預估僅約1,945人左右，持續下降的出生數讓縣府更加重視生育與育兒政策的重要性，希望透過擴大補助與完善服務，減輕家庭在迎接新生命時的經濟壓力，並營造更友善的育兒環境。

宜蘭縣府強調，本次調整所需經費已納入115年度總預算，仍須送交宜蘭縣議會審議，期盼縣議會能支持本案，使新制得以在115年1月1日如期上路，讓縣內年輕家庭儘早受惠。

照片來源：宜蘭縣府

