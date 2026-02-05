林茂盛挨轟 打壞縣府公信力

宜蘭縣利澤焚化廠設於五結鄉，縣府環保局提出回饋金修正草案，規畫提高金額並調整分配範圍，但所在地鄉民憂心補償遭攤薄，引爆反彈聲浪。圖為焚化廠內部。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣代理縣長林茂盛調整五結鄉利澤焚化廠回饋金，引發爭議不斷。民進黨議員簡松樹批評林茂盛決策有問題，不僅讓回饋金演變成政治操作舞台，更讓縣府行政公信力受質疑；無黨議員沈信雄炮轟縣府把回饋金分給其他鄉鎮毫無道理；國民黨議員林義剛則認為，「把餅做大」並非難事，但前提是協調過程必須客觀、合情合理。

利澤焚化廠回饋金為4300萬元，依據《宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋自治條例》分配，五結鄉公所30％、焚化廠所在成興村40％，與成興村相鄰的利澤村、季新村及蘇澳鎮龍德里、頂寮里各7.5％。縣府環保局提出修正草案，規畫提高金額並調整分配範圍，盼兼顧更多地區需求，但五結鄉民憂心回饋金變少，引爆反彈聲浪，議員要求自治條例未修正前凍結回饋金預算。

簡松樹批評，五結鄉承擔空汙風險卻可能因修法被攤薄回饋金，林茂盛非民選首長卻在選舉年敏感時機調整，不但使回饋金制度淪為政治操作舞台，林茂盛決策考量與溝通不足，也逼得鄉民群起反彈，讓縣府行政公信力受質疑，林茂盛若沒有好好處理恐引發「宜蘭垃圾風暴」。

沈信雄指出，嫌惡設施沒人要，焚化爐與肉品市場都設在五結，4萬多名鄉親長期忍受空汙與環境壓力，回饋卻要共享，根本沒道理。

林義剛指出，近年通膨明顯、物價節節攀升，適度調高回饋金符合社會現況，也有助順利推動政策，但增加預算牽動周邊村里期待，民意代表已在預算審查會提出建議，只要彼此退讓、回到制度與數據討論，有機會理性解決。