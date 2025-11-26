林茂盛接見磐石獎得主謝茂山 肯定卓越貢獻

經濟部中小及新創企業署主辦第27屆「海外臺商磐石獎」得獎名單揭曉。本年度經濟部中小企業署共遴選出七家海外優秀企業，亞洲義大利門板股份有限公司為獲獎企業之一，代理縣長林茂盛於昨（廿六）日在縣長會客室接見得獎企業董事長謝茂山，並給予表揚勉勵，肯定企業對臺灣或國際社會卓越的實質貢獻。縣工策會總幹事陳志信、謝茂山弟弟謝茂全、民間友人王宏相共同出席給予祝賀。

為推動縣內海外優秀企業投資宜縣，宜蘭縣政府一直積極鼓勵工商投資和技術合作。縣政府實施多項措施，包括辦理地方型SBIR以鼓勵小型企業進行創新研發，提供相應的補助。

此外，對於符合條件的廠商，更可依據縣府獎勵投資實施要點，申請補助房屋稅及地價稅。

代理縣長林茂盛表示，亞洲義大利門板股份有限公司，董事長謝茂山，從宜蘭出發，二○○七年在越南創立亞洲義大利門板有限公司，主要從事木料選料、門板貼皮、木材烘乾、白身加工、油漆到包裝，一條龍的完整生產。謝茂山董事長深知品質與交期對美國客戶的重要性，導入嚴格色差與標準化流程控制，以「創新卓越，成就客戶」為核心理念，此次得獎，實至名歸。

謝茂山表示，長期在國外越南設廠，有一定的規模，這幾年想要回宜蘭設置營運總部，明年也有計畫，希望成立基金會以公益慈善為宜蘭付出心力及奉獻。二年前榮獲「海外創業楷模獎」，由當時副總統現任總統賴清德頒獎，今年榮獲「海外臺商磐石獎」，心裡願景，會先成立基金會，屬於公益慈善性質對宜蘭有所奉獻。