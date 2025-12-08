林茂盛推3處特色遊戲場 將編列預算完善親子遊憩場域 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

為積極推動特色遊戲場相關計畫，宜蘭縣政府今（8）日表示，縣府將依據不同年齡層、行為能力及遊戲需求配置多元設施，讓兒童在遊戲場域中自由探索、安心遊玩。宜蘭代理縣長林茂盛指出，宜蘭縣府已進行轄內風景區、公園綠地或相關公有土地盤點及評估，將編列115年度經費，在議會審定預算後辦理「五結鄉冬山河親水公園」、「蘇澳鎮運動公園」及「三星鄉綜合運動場」3處特色遊戲場域建置，以完善親子遊憩空間及優化硬體設備品質。

廣告 廣告

「三處場域皆依據CNS國家標準規定進行設計，確保設施安全並提升遊憩友善度。」宜蘭縣府表示，未來將設置3處特色遊戲場，並結合不同特色，例如五結鄉冬山河親水公園結合國寶級文學作家黃春明知名童話作品「巨人的眼淚」進行創意發想，規劃巨人手臂好漢坡、眼淚滑梯及村落遊戲區等特色設施；蘇澳運動公園則融入海洋及漁船等在地意象，打造兼具冒險與挑戰的遊戲場域；三星綜合運動場亦結合蔥田、三星蔥等特色元素，營造富含在地風貌的遊戲空間。

「宜蘭縣遊戲場品質再升級，打造優質親子遊憩空間。」林茂盛說明，宜蘭縣內未來特色遊戲場後續的建設計畫，計畫由審定通過後辦理工程發包作業；蘇澳運動公園及三星綜合運動場則辦理設計作業中，預計於115年4月完成設計，兩場域之工程經費採分年分期編列。

宜蘭縣府補充，針對特色遊戲場編列預算，115年度編列新台幣1260萬元，116年度編列新台幣840萬元，一場域之總工程經費為新台幣2100萬元，預算經議會審議通過後，於115年5月辦理工程發包作業，倘未來工程招標作業順利，3處場域預計於116年中完成建置、檢驗及驗收後開放使用，提供縣內兒童優良遊戲空間及提升遊戲品質。

照片來源：宜蘭縣府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

農業部公告鳳林綜開段草皮、硬質玉米納救助 花蓮縣府受理至12/18止

宜蘭警遭撞藍操作過頭引反彈 黃琤婷反擊3問民進黨

【文章轉載請註明出處】