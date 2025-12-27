林茂盛為羅東高工挺進臺日高中棒球對抗賽喝采

台日高中棒球對抗賽二十七日下午由羅東高工對上日本九州聯隊。代理縣長林茂盛為代表臺灣出征的羅東高工棒球隊加油打氣。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／報導

為展現對宜蘭縣基層棒球發展的高度重視，代理縣長林茂盛二十七日再次親赴新北新莊棒球場，在「二０二五年中信盃臺日高中棒球對抗賽」，林茂盛不僅親自坐鎮觀眾席，為代表臺灣出征的國立羅東高級工業職業學校棒球隊加油打氣，以實際行動給予教練與選手們最溫暖的支持，展現縣府作為選手最強後盾的決心。

台日高中棒球對抗賽二十七日下午由宜蘭羅東高工對上日本九州聯隊。林茂盛表示，看到羅東高工的小將們在球場上與日本強隊切磋，展現出不畏艱難、全力以赴的拼戰精神，深受感動。

林茂盛強調，棒球是講求團隊合作與意志力的運動，這幾天看著孩子們在場上揮灑汗水，每一個美技守備、每一次精準揮棒，都代表著平日紮實的訓練成果。場場出席不僅是為勝負，更是要讓選手知道，全宜蘭縣民都以他們為榮，希望大家能享受與國際好手交流的過程，將寶貴的經驗帶回宜蘭。

林茂盛宣布，為了慰勞教練團與選手們這段期間的辛勞與付出，已安排於明年一月二日將邀請全體隊職員一同共進午餐慶功。屆時透過輕鬆的餐敘時光，傾聽基層教練與選手的需求，讓未來的訓練環境更加完善。