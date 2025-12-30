林茂盛表揚公共圖書館獲獎６館 調解業務考核績優公所

宜蘭縣代理縣長林茂盛在擴大縣務會議上，頒獎表揚公共圖書館獲獎六館及調解業務考核績優公所。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府辦理「一一四年公共圖書館評鑑」結果出爐，今年共有四所圖書館獲評為「績優圖書館」，三十日擴大縣務會議，由代理縣長林茂盛頒獎，肯定各館在閱讀推廣與文化服務上的努力。林茂盛同時表揚一一三年度鄉（鎮、市）調解業務考核績優公所。

今年度鄉（鎮、市）調解業務考核綜合評核結果，由宜蘭市、羅東鎮、礁溪鄉及頭城鎮公所名列前四名；在調解成立率方面，礁溪鄉、頭城鎮及宜蘭市公所表現最為優異；而在調解成績進步幅度上，則以南澳鄉與五結鄉公所最具成效。林茂盛肯定各鄉（鎮、市）調解委員長期以來的無私奉獻與專業投入，並致上誠摯謝意。

「一一四年公共圖書館評鑑」結果，分別為宜蘭市立圖書館、冬山鄉立圖書館、羅東鎮立圖書館及南澳鄉立圖書館；三星鄉立圖書館及蘇澳鎮立圖書館則獲得「特別表現獎」。

林茂盛於頒獎時表示，宜蘭縣擁有深厚的歷史底蘊與文化資源，圖書館將不僅是閱讀與知識中心，更是融合在地文化、多元藝文模式與社會共融理念的文化據點。透過整合十二鄉鎮市在地資源，以友善且在地化的服務，提供市民更好的閱讀空間及場所。

除頒發獎狀外，並頒給績優圖書館各一萬元禮券獎勵，同步核予相關首長及承辦人員行政獎勵，以鼓勵其致力推展閱讀與服務的努力與成果。