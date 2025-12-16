林茂盛表揚羽球館驚險救援消防員與護理師

十二月六日晚上九時許，羅東鎮體育路羽球館運動民眾倒地疑似無生命徵象，休假前往運動消防員的消防員林君軒，立即上前搶救。護理師陳靜芬亦主動加入，成功挽救倒地民眾生命的英勇行動，英勇行動獲代理縣長林茂盛表揚。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣代理縣長林茂盛十六日於縣務會議上，公開表揚羅東消防分隊隊員林君軒及現場協助的護理師陳靜芬，肯定兩人於羽球館成功挽救倒地民眾生命的英勇行動；縣府自一０六年起已連續九年於交通部公路養護考核中榮獲全國第一，並在今年金路獎中獲得「縣市政府路況養護」績優獎項，林茂盛縣務會議上說，對此優異成績表示肯定。

十二月六日晚上九時許，林君軒於休假期間前往羅東鎮體育路羽球館運動，期間聽聞館內有人倒地，立即上前協助，發現患者疑似無生命徵象。當時護理師陳靜芬即主動表明為護理師身分可以協助，兩人共同評估後確認患者已無頸動脈搏動，隨即展開急救程序。，羅東鎮羽球館成功挽救倒地民眾生命的英勇行動。

患者逐漸恢復意識及頸動脈脈搏，救護人員於九時十九分抵達現場時，患者已可正常對話，並立即送往醫院治療。該起事件中，兩人臨危不亂、有效分工，成功啟動現場急救程序，讓患者於救護車到達前恢復意識，展現跨專業合作的救護力量。

交通部公路養護考核，特別在系統化管理的推動上，縣府建置土木公務資訊維護管理系統，整合十四項子系統並通過ISO認證，將巡查紀錄、坑洞熱區、缺失改善及災害點等資訊一體化管理，使養護流程更具系統性、可追蹤性與精準度。