林茂盛視察五結防潮閘門改善進度 把握非汛期完工強化沿海防洪 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

宜蘭縣五結防潮閘門為縣內重要水利建設，目前採3階段推動工程，宜蘭縣代理縣長林茂盛今（11）日前往五結防潮閘門改善工程工區視察，關心工程整體進度、品質與施工安全狀況，並期盼團隊把握非汛期施工時間，全力推動各項作業，加速完工，強化沿海地區的防洪保護。林茂盛也說，未來工程完工後將預期可減少243公頃淹水面積，可大幅提升沿海地區防洪安全。

宜蘭水利資源處指出，五結防潮閘門改善工程為縣內重要的水利建設，工程採3階段圍水推動，目前整體施工進度達42.08%，較原訂時程超前1.42%。其中第一階段之防潮閘門已順利完成裝設，現正進行吊門機定位作業，全案自113年2月開工，預計於116年11月完工。

水利處補充，工程完工後，預期可減少約243公頃淹水面積、增加約219萬立方公尺容洪空間，並將護岸高度由原本2.1公尺提升至3公尺，大幅提升沿海地區的防洪安全。工程總經費約新台幣22.7億元，由縣府向中央爭取前瞻基礎建設經費補助，工程內容涵蓋防潮閘門、船行閘門、擋水閘版、管理橋、新設碼頭及管理中心等多項重要設施。

宜蘭縣府表示，目前施工方面，主要進行的項目包括閘門控制室外牆與屋頂施作，以及吊門機與閘門連接工程，均屬離地約12公尺的高處作業。施工團隊於施作前即完成相關教育訓練，現場並運用施工架與高空作業車，搭配安全防護裝備及現場管理人員、監造單位共同管控風險，全力確保高空作業安全無虞。

此外，林茂盛強調，每年12月1日至翌年4月30日為非汛期，是推動河道相關工項的核心時段。此次到場視察，除了詳細了解第2階段施工規劃之外，他並提醒承包廠商務必善用非汛期黃金時間，加速推動各項工程，以確保工程如期、如質完成，讓改善成果能早日發揮效益，提升五結及周邊地區的整體防洪韌性。

照片來源：宜蘭縣府

