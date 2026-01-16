林茂盛視察壯東及部後抽水站預定地 兩案設計程序同步爭取中央經費補助

宜蘭縣代理縣長林茂盛視察「壯東抽水站」及「部後抽水站暨部後排水改善」兩處預定地，指示今年度先行辦理兩案設計程序並同步爭取中央經費補助。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣代理縣長林茂盛十六日視察「壯東抽水站」及「部後抽水站暨部後排水改善」兩處預定地，實地了解工程規劃內容、基地條件及周邊排水現況，並聽取相關單位簡報，為加速改善壯圍鄉沿海地區淹水風險。

宜蘭縣地勢低平且降雨集中，颱風與豪雨期間常造成局部地區積淹水，尤其壯圍臨海地區地勢更屬低窪，縣府積極推動抽水站及排水系統改善工程，已於去年十二月十一日函文經濟部爭取補助「壯東抽水站新建工程」及「部後抽水站及部後排水改善工程」經費共計八億一千八百萬元，兩案均已完成治理規劃報告，為加速工程推動進程，縣府於今年度預算中編列壯東抽水站設計經費六千萬元，以及部後抽水站設計經費一千０五十萬元，並前行發包設計，俟中央核定補助後，將可無縫接軌辦理興建工程，以期如期如質完工。

「壯東抽水站新建工程經費二億四百萬元，將設置一座六cms抽水站，並搭配、防汛道路一五０m、引水渠道箱涵十八公尺、出水箱涵一百二十八公尺，以改善永鎮、過嶺及復興等村落淹水問題；部後抽水站暨部後排水改善工程經費六億一千四百萬元，將設置一座四點五cms抽水站，且一併改善護岸一千九四十公尺及改建橋梁三座，屆時可改善部後地區積淹嚴重狀況。