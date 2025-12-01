林茂盛視察羅東運動公園棒球場 掌握設施更新與環境優化情形 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

羅東高工昨日在「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」勇奪季軍，受到外界矚目，為持續強化宜蘭縣運動環境，宜蘭縣代理縣長林茂盛今（1）日上午前往羅東運動公園棒球場，實地視察球場改善優化工程，並掌握施工進度，了解各項設施更新與環境優化的執行情形。林茂盛指出，此次視察針對球員空間、場地鋪面、排水系統與觀眾看台改善內容進行現場勘查，期望工程如期如質完成，提供球員與民眾更安全、舒適的使用環境。

「羅東運動公園棒球場是宜蘭重要比賽及長期培訓選手的重要場地。」林茂盛表示，近年來我國在多項世界棒球賽事奪得冠軍殊榮，掀起全民棒球熱潮，縣府也在縣內積極推動各項運動建設，提升場館品質。他說，為培育出更多在地優秀、有潛力的棒球運動員，以及積極爭取明年在宜蘭舉辦職棒賽事，縣府將持續推動縣內體育發展，提供青年學子逐夢的舞台與資源。

此外，行政院政務顧問林國漳也表示，今年是羅東高工棒球隊隊史，也是宜蘭縣高中職棒球史上，第一次打進冠軍賽，看到選手們在場上展現拚勁，更加體會到守護選手的未來，是自己應該為宜蘭做的事。他表示，孩子們堅持到最後一刻、每一球都不放棄、每一次攻勢都奮力追分，這就是運動家的精神，這就是宜蘭人的堅韌精神。

林國漳說，未來會持續努力，讓宜蘭不只要有更多優秀的體育選手，更要給每一位選手最好、最安心的訓練環境，宜蘭值得更多體育資源，選手也值得被更堅定地支持。

宜蘭縣府說明，林茂盛及相關團隊視察場域包括球員服務及管理空間，包含通路平台、門廳空間、重訓室、球員休息室、球員準備區；球場設施，有新設圍欄、防撞墊、紅土草地、排水設施、本壘板、壘包更新等；再加上，民眾服務空間，屋面看台、樓梯及樑架防雨等多項設施優化及更新。由施工單位簡報後，再逐一勘查各項設施改善狀況，詳細了解工程進度與品質並給予指導，後續也規劃精進球場夜間高空照明設備，與追加看台座位及球員置物空間。

「改善工程的推動，不僅象徵宜蘭縣在運動環境升級上的重要里程碑，更展現縣府對基層體育扎根與專業運動發展的高度重視。」宜蘭教育處表示，此次羅東運動公園棒球場及游泳池改善工程獲中央補助4千5百萬元，其中棒球場佔3360萬元，未來縣府將持續整合各界資源，打造更完善的運動場館與訓練基地，期盼讓宜蘭的棒球人才在更優質的環境中茁壯，也讓更多精彩賽事在宜蘭發光，持續為地方帶來活力與榮耀。

照片來源：宜蘭縣府

【文章轉載請註明出處】