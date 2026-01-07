林茂盛視察「安農溪分洪堰公園南側南支流跨越橋梁工程」 預計年底前竣工

宜蘭縣「安農溪分洪堰公園南側南支流跨越橋梁建置工程」代理縣長林茂盛工程視察，預計在115年底前即可竣工。（圖：宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣安農溪主流在中下游分洪堰公園分為南、北支流，北支流已完成一座跨越河道橋梁，為完善及串聯分洪堰公園周邊自行車路網系統並提升河岸休憩品質，宜蘭縣政府積極爭取「安農溪分洪堰公園南側南支流跨越橋梁建置工程」計畫在中央及地方政府、各級民意代表及民間組織共同努力下，於一一三年十二月獲交通部公路局核定補助，目前已完成設計及工程發包程序，工程並於一一四年底動工，代理縣長林茂盛於今（七）日特別到工址現場進行施工視察，要求施工團隊務必在施工安全的最高原則下，如期如質的來推動此項計畫，也期許透過此計畫推動後，可進一步強化安農溪沿線觀光與休憩功能，促進低碳交通發展，帶動地方觀光及產業活絡，打造安全、友善且永續的生活環境，讓居民與遊客共享優質的河岸休憩空間。冬山鄉長林峻輔、縣議員楊弘旻、邱素梅、林佩螢、謝燦輝等地方民代共同出席。

宜蘭縣安農溪流域近年來在中央經濟部水利署第一河川分署、冬山鄉公所、三星鄉公所及宜蘭縣政府等機關持續投入相關建設計畫，逐步完成堤防護岸等水利設施、公園高爾夫闢建、安農溪綠色旅遊驛站建設、自行車道系統串聯、及分洪堰公園與落羽松秘境等休憩據點優化，並透過公私協力之整合在維護層面與安農溪總體發展協會、尾塹社區發展協會等民間單位合作，全流域已成為宜蘭縣具指標特色之遊憩廊帶。

此工程橋梁設計以「安全、友善、景觀融合」為核心理念，採自行車與行人共用方式，橋梁長度約九十公尺，橋寬三公尺，結構系統採三跨連續PC中空版梁型式設計，橋面設置防滑鋪面、規劃護欄與夜間照明系統，並兼顧河岸景觀視野，營造舒適宜人的休憩動線。此計畫工程經費約新臺幣3900萬元，工期為300日曆天，預計在115年底前即可竣工。