林茂盛親訪果菜批發市場 要求農業處確保春節物資充足
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導
為確保春節前民生物資供貨穩定，讓民眾安心採買、歡喜過好年，宜蘭縣代理縣長林茂盛於今（11）日上午前往宜蘭縣果菜批發市場，實地視察年節前農產品供貨情形，並關心市場攤商備貨與營運狀況。林茂盛說，為確保春節期間縣內蔬果及各類什貨供應穩定，縣府已提前掌握市場供需情形，並請農業處及果菜批發市場預為規劃，確保物資供應充足。
林茂盛表示，農曆年節是國人圍爐團圓的重要日子，年節前夕民生物資、蔬果及伴手禮需求明顯增加，國人亦常於春節期間拜訪親朋好友，伴手禮需求隨之提升。
林茂盛指出，宜蘭縣果菜批發市場除提供各類民生物資、蔬果及什貨外，亦有多樣水果禮盒可供選購。為確保縣內蔬果及各類什貨供應穩定，縣府已提前掌握市場供需情形，並請農業處及果菜批發市場預為規劃，確保各項物資供應充足、價格穩定，讓鄉親能安心採買年貨。
宜蘭農業處指出，為因應春節前後採買需求增加，宜蘭縣果菜批發市場備貨量將由平日每日約210公噸提升至290公噸以上，並於2月14日、15日進一步提升至約430公噸及450公噸，以充分因應採買高峰。另為便利民眾採買及攤商補貨需求，該市場自2月12日起至2月16日延長營業時間，營業時段為每日凌晨0時起至下午2時止。
在食品安全部份，宜蘭農業處表示，縣府將持續派員進駐宜蘭縣果菜批發市場，每日主動進行市場內新鮮蔬果農藥殘留抽驗作業，並同步輔導縣內蔬果供應單位落實正確用藥觀念，確保蔬果品質與民眾食用安全。
「目前蔬果及各類什貨供應量充足，整體價格亦維持平穩。」宜蘭果菜運銷合作社理事主席林錦旭則表示，為因應春節前採買高峰，市場已提前完成各項整備工作，可望滿足春節期間消費者需求，並歡迎民眾於春節前夕前往市場選購年貨，同時也呼籲民眾可分流、提早採買，減輕人潮集中情形。
照片來源：宜蘭縣府
