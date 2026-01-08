林茂盛赴動物中途之家關心禦寒 啟動為期5年場域優化 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫驟降，宜蘭縣政府今（8）日表示，對生命的關懷熱度不減，為確保「流浪動物中途之家」收容動物的健康與安全，宜蘭代理縣長林茂盛今早親自前往關心毛小孩；林茂盛指出，目前已全面啟動防寒應變機制加強保暖也呼籲民眾，務必為家中毛小孩做好禦寒準備，讓這個冬天充滿愛與溫暖。他並同時宣布正式啟動為期5年的「擴展動物收容量能及場域優化計畫」，此計畫將投入資源針對現有收容空間進行系統性升級。

林茂盛表示，面對低溫特報，動植物防疫所已針對流浪動物中途之家完成防寒部署，給予毛小孩啟用煤油爐提高環境溫度，並適時給予保暖衣物與布料；在硬體設施方面，犬舍迎風面已全面加掛防風帆布，阻絕冷風侵襲。

此外，為了增加動物體內的熱能儲存，園區已全面調高飼料供給量，確保每一隻收容的毛小孩都能在溫暖且營養充足的環境下度過寒流。

林茂盛呼籲，面對嚴寒氣溫，家中若有飼養年長、幼齡或患有心血管疾病的寵物，務必加強照護。建議飼主盡量將飼養於戶外的寵物移入室內，若無法移入，則應在籠舍外覆蓋擋風遮蔽物，並可適度為寵物添加保暖物品，及需注意衣物的透氣與舒適度。若為了替寵物取暖而使用電暖器或暖暖包，務必保持適當距離，避免造成寵物低溫燙傷。

宜蘭縣府說明，宜蘭冬季多雨濕冷，帶毛孩外出返家後務必將毛髮徹底擦乾，避免濕氣造成失溫；飲食上可適度增加份量補充熱量，並提供溫水增加飲水意願。

「此計畫將投入資源針對現有收容空間進行系統性升級。」宜蘭縣府也宣布，自今年起，正式啟動為期5年的「擴展動物收容量能及場域優化計畫」，不僅將擴充收容量能，更將重點放在場域的「優化」提升，包括改善設施、優化醫療及增設互動訓練空間。縣府期盼透過軟硬體的雙重升級，將宜蘭打造為友善動物的模範城市，讓每一隻生命都能獲得應有的尊重與被愛。

照片來源：宜蘭縣府

【文章轉載請註明出處】