林茂盛赴蘇花段行控中心、稽查站 感謝春節留守維護交通順暢

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

春節連續假期即將到來，預估將有大量出遊及返鄉需求。宜蘭縣代理縣長林茂盛特別於今（12）日先後親赴高速公路局坪林交控中心、公路局南澳交控中心、警察局南澳小隊、消防局觀音分隊、石城稽查站及南端稽查站慰勞辛苦工作的同仁，感謝春節需值班同仁的努力付出，以及維護車流管控，使交通順暢。

林茂盛指出，宜蘭縣為國內旅遊勝地，春節連續假日將湧入大量車潮，坪林行控中心負責國道五號車流的管控，南澳交控中心負責蘇花改車流管控，機動調整儀控，維持國道五號及蘇花改交通順暢，讓縣民、遊客都能在春節連假期間感受到平安、順暢、安全的交通環境。

另外，為即時因應交通事故的處理及救援，蘇花改工程處於南澳交控中心旁興建警消廳舍，宜蘭縣府配合成立消防局觀音分隊及警察局南澳小隊以縮短到事故現場的時間，維持道路順暢，並強化蘇花公路交通疏導、救災、搶災、離災的能量。

林茂盛也特別感謝南澳交控中心及坪林行控中心同仁於春節期間仍需留守崗位的人員，希望在大家的共同努力下，逐步提升宜蘭縣的交通環境。

照片來源：宜蘭縣府

