林莎接《大陸尋奇》主持棒！登海拔4千公尺高山吐心聲

女星林莎近來接棒主持中視招牌外景節目《大陸尋奇》，坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女」，為此林莎便毫不猶豫點頭答應，心想：「這個節目我一定要接！」也分享拍攝外景登上海拔4千公尺高山，一度擔心會難以適應，所幸最終成功克服。

林莎接下《大陸尋奇》主持棒。（圖／中視提供）

林莎笑稱其實不只阿公，父親同樣也是《大陸尋奇》的忠實鐵粉，兒時的她每到節目播出時段，就會聽到客廳傳來熟悉的節目主題曲，「所以現在比較不像是『我去主持1個節目』，反而有種走進自家回憶的感覺」，形容首次挑戰長時間的外景主持，是一個不斷「升級」的過程，對體力來說則是真正的考驗，「因為沒去過高原，會擔心能不能適應」，但她對每次的拍攝都是全心全力投入。

林莎穿著藏族服飾。（圖／中視提供）

錄影過程也讓林莎留下許多深刻印象，如在四川第1站就遇上麻辣火鍋與特色燒烤，「邊錄影邊吃，內心一直想，這真的是工作嗎？還是老天爺的獎勵？」而外景主持與過往最大的不同，則是「山真的很高」，讓她一邊擔心高山症，一邊還得顧及畫面和節奏，體力與腳力都必須兼顧，所幸最後她都一一克服。

即使拍攝外景幾乎每天早出晚歸、步行時數長，但她卻沒有不適應的地方，直呼「可能也因為太專心在看風景」。

林莎前往大陸雲南出外景。（圖／中視提供）

林莎表示小時候覺得《大陸尋奇》是「大人的節目」，如今成為節目主持人，意外發現節目的節奏其實有許多年輕視角，都更貼近年輕觀眾。跟著節目，也讓她有機會到訪一些特別的地方，「如果沒有這個節目，可能一輩子都不會去」，錄影過程她坦言會被美食吸引，但拍攝時間久了，反而驚嘆有許多驚奇的自然景觀，「會發現世界真的比我們想像中還要大。」

被問到之後最想挑戰到哪邊拍攝？她則是說西藏，「感覺去過1次，人生的視角會被重新整理。」

林莎擁有亮麗外型。（圖／翻攝自林莎臉書）

從小在喜愛旅行的家庭中長大，林莎認為父母的支持對她有很深的影響，「能親自走過、看過、感受過，真的跟書本或影片完全不一樣。」也希望觀眾透過《大陸尋奇》，能重新認識她，不再只是美食或綜藝節目，「我滿喜歡嘗試新東西的，有機會都想試試看。」她也透露2026年計畫將推出寫真書，希望主持工作越來越穩定與自在。

