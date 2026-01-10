林莎接《大陸尋奇》主持棒 親揭原因 網驚：36年還在播

女星林莎近日接下中視招牌節目《大陸尋奇》主持棒，昨（9）日在社群軟體分享後引發討論，不少網友都以為《大陸尋奇》已經結束，如今播放的只是重播；其實《大陸尋奇》於1990年8月11日開播，2023年11月底迎來第2000集，節目同步進行大改版，首播當日平均收視率達到1.44，搶下當天所有頻道收視排行第7名。林莎也透露，之所以接下《大陸尋奇》主持棒，是因為阿公是節目的忠實粉絲。

林莎昨日在臉書、IG發文，表示接下《大陸尋奇》主持棒，最主要的原因是阿公是《大陸尋奇》的忠實粉絲，她心想如果某天阿公看這個節目時，發現在裡面跑來跑去的竟然是自己的孫女，感覺會很有趣，首站她前往大陸四川西昌探險，節目將於明天（11日）晚間6點播出。

消息曝光後引起討論，不少網友驚呼「我以為是重播欸，怎麼還在拍新的」、「可以看大陸文化，還有美女主持人，太讚了吧」、「應該是有史以來最漂亮的主持人了，形象也很好」、「最嚇人的不是林莎接主持人，是這個節目怎麼還在吧」、「我家人也很愛看耶，風雨千年路～」。

《大陸尋奇》於1990年8月11日開播，至今已超過36年，是最長青的行腳節目，2023年11月迎來第2000集，節目順勢進行改版，還前往熱門電視劇《去有風的地方》的拍攝地雲南大理，播出後獲得好評，收視率更創近年佳績。

林莎說，小時候以為《大陸尋奇》是大人看的節目，但現在有機會成為主持人，才發現很多內容是從年輕人的視角出發，拍攝節奏反而更貼近年輕觀眾，未來若有機會最想去西藏挑戰，「感覺去過一次，人生的視角會被重新整理」。

