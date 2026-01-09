林莎接《大陸尋奇》主持棒 親曝「與阿公有關」藏洋蔥

〔記者林欣穎／台北報導〕中視招牌外景節目《大陸尋奇》迎來全新主持人林莎，她坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」為此林莎便毫不猶豫點頭答應，心想「這個節目我一定要接」。

其實不只阿公，林莎說父親同樣也是《大陸尋奇》的忠實鐵粉。她回憶小時候每到節目播出時段，就會聽到客廳傳來熟悉的節目主題曲，「所以現在比較不像是『我去主持一個節目』，反而有種走進自家回憶的感覺。」

廣告 廣告

首次挑戰長時間的外景主持，林莎形容這是一個不斷「升級」的過程。她坦言，對體力來說是真正的考驗，「因為沒去過高原，會擔心能不能適應。」但她對每一次的拍攝都是全心全力投入。

錄影過程讓她留下許多深刻印象，像是在四川第一站就遇上麻辣火鍋與特色燒烤，「邊錄影邊吃，內心一直想，這真的是工作嗎？還是老天爺的獎勵？」而外景主持與過往最大的不同，則是「山真的很高」，一邊擔心高山症，一邊還得顧及畫面和節奏，體力與腳力都不能掉線，最後她都一一克服，甚至拍攝海拔已突破四千公尺，連自己都感到驚訝。即使每天早出晚歸、一直步行，她卻沒有不適應的地方，「可能也因為太專心在看風景」。

從小在喜愛旅行的家庭中長大，林莎認為父母的支持對她有很深的影響，「能親自走過、看過、感受過，真的跟書本或影片完全不一樣。」她也透露今年計畫將推出寫真書，希望主持工作越來越穩定與自在。林莎主持的《大陸尋奇》自1月11日起每週日晚間6點在中視播出。

【看原文連結】

更多自由時報報導

妳是我的眼！蕭煌奇神秘老婆被野生捕獲 原來是短髮正妹

蔡依林大動作反擊抹黑！挨告對象竟是《星光》女歌手

恭喜！49歲蕭煌奇拋出震撼彈 閃電宣布結婚

天后力挺天后！蔡依林騎巨蟒太炸裂 釣出凱蒂佩芮朝聖

