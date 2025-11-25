林莎深夜陪吃 逼卞慶華二度道歉

林莎（左）、卞慶華在中和品嘗在地人氣鹹粥。TVBS提供



《食尚玩家》推出特別企劃「今晚不回家，新北夜貓必吃清單」，主持人卞慶華、林莎從新莊一路吃到中永和、三重，基隆人卞慶華開場放話：「新北人都去基隆吃宵夜！」沒想到開吃後就被新北美食征服，還被林莎要求「鄭重道歉」。

第1站2人到新莊介紹在地人激推的蝦仁蛋炒飯、鮮蚵湯和鮑魚粥，卞慶華大讚蝦仁蛋炒飯：「神祕醬汁加上飽滿水分，非常甜口。」接著轉往中和品嘗藝人朋友私下激推的美式炸雞，鮮嫩多汁讓他們吃到停不下來，林莎起鬨要卞慶華向老闆正式道歉，他秒說：「好吃！我道歉！」

除鹹食外，板橋巷弄藏著在地人狂推的珍奶店，綿密碎冰口感加上濃郁茶香，讓卞慶華直呼：「這是小時候的味道！」林莎也附和：「口感像是在喝木瓜牛奶。」接著到中和金玉鹹粥，老闆推薦隱藏吃法「鹹粥＋米粉湯」，本來半信半疑的卞慶華一入口就大喊：「拜託給我續3碗！」

宵夜轉戰三重「全台開最晚」的原肉牛排店，特有的蔬菜醬基底讓林莎驚豔：「第1次吃到這種味道。」最後再以麻油雞畫下完美句點，整圈吃下來，卞慶華忍不住向新北人「二度認錯」，坦言新北宵夜根本好吃到吃不完。

