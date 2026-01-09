林莎為祖父接下《大陸尋奇》主持棒 首站衝四川海拔4000高山

林莎出外景穿起在地民俗服裝。（中視提供）

林莎近日接下中視《大陸尋奇》外景主持棒，她坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」為此林莎便毫不猶豫點頭答應，心想「這個節目我一定要接」。其實不只阿公，林莎說父親同樣也是《大陸尋奇》的忠實鐵粉。

她回憶小時候每到節目播出時段，就會聽到客廳傳來熟悉的節目主題曲，「所以現在比較不像是『我去主持一個節目』，反而有種走進自家回憶的感覺。」首次挑戰長時間的外景主持，林莎形容這是一個不斷「升級」的過程。她坦言，對體力來說是真正的考驗，「因為沒去過高原，會擔心能不能適應。」但她對每一次的拍攝都是全心全力投入。

林莎接《大陸尋奇》外景主持棒。（中視提供）

錄影過程讓她留下許多深刻印象，像是在四川第一站就遇上麻辣火鍋與特色燒烤，「邊錄影邊吃，內心一直想，這真的是工作嗎？還是老天爺的獎勵？」而外景主持與過往最大的不同，則是「山真的很高」，一邊擔心高山症，一邊還得顧及畫面和節奏，體力與腳力都不能掉線，最後她都一一克服，甚至拍攝海拔已突破4000公尺，連自己都感到驚訝。即使每天早出晚歸、一直步行，她卻沒有不適應的地方，「可能也因為太專心在看風景」。

林莎談及小時候會覺得《大陸尋奇》是「大人的節目」，如今成為節目主持人，意外發現節目其實有許多年輕視角，節奏與氛圍都更貼近年輕觀眾。跟著節目，也讓她有機會到訪一些特別的地方，「如果沒有這個節目，可能一輩子都不會去」，錄影過程她先承認會被美食吸引，但拍攝時間久了，反而驚嘆有許多驚奇的自然景觀，「會發現世界真的比我們想像中還要大」。被問到之後最想挑戰到哪邊拍攝，她則是說西藏，「感覺去過一次，人生的視角會被重新整理」。

