林莎為阿公接《大陸尋奇》 登4000公尺高山出外景

開播35年的中視《大陸尋奇》，近期邀請林莎擔任外景主持人，從小看節目長大的她，毫不猶豫的因為阿公接下主持棒，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他的孫女、出現在他最愛看的節目裡」，而林莎父親同樣也是節目忠實粉絲。

林莎說，小時候一到節目播出時間，就會聽到客廳傳來熟悉的主題曲，「現在不像『我去主持一個節目』，反而有種走進自家回憶的感覺。」她說，以前會覺得《大陸尋奇》是「大人的節目」，如今成為節目主持人，意外發現節目有許多年輕視角，節奏與氛圍都更貼近年輕觀眾。

首次挑戰長時間的外景主持，林莎以「不斷升級」來形容全新的主持，「對體力來說是真正考驗，加上我沒去過高原，會擔心能不能適應」。她曾在出發拍攝前，擔心無法克服高山症的不適，同時還要顧及畫面和節奏，幸好她最後都一一克服，甚至拍攝海拔突破4000公尺；拍攝途中的美食、自然景觀，都讓她驚呼「世界真的比我們想像中還要大」。

已經完成四川等地拍攝的林莎，許願如果有機會，最想前往西藏拍攝，「感覺去過一次，人生的視角會被重新整理」。《大陸尋奇》每周日晚間6點在中視播出。