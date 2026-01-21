林莎矇眼吃冰淇淋 獲封「神之舌」

林莎（左）上《飢餓遊戲》，和孫協志一起挑戰。（圖／中視提供）

中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本週日（25日）新一集前進「泰安鐵道文化園區」錄影，來賓陣容有阿布、徐小可、楚翔、UNA，以及一登場就讓眾人「剉咧等」的超級馬拉松好手林義傑；此外，林莎也難得現身，原來是為了宣傳甫接下中視金字招牌節目《大陸尋奇》主持棒而來，寓教於樂的節目有她的加入後更增添年輕活潑的新氣象。

楚翔（左起）、阿布、蔡黃汝、孫協志、王仁甫、許孟哲、UNA、林莎、小可、林義傑（圖／中視提供）

而主持群一聽到來賓名單出現林義傑，在場眾人都一陣哀號，王仁甫更作勢要離開「這集不要錄了！」林義傑也在節目中分享最新計畫，將展開「橫越越南」挑戰，從北越到南越，被問到是幾公里？林義傑則語帶輕鬆地說出「才2千多而已」，其他人聽了卻無比驚訝，「你是說報名費是不是？」節目中，有一關是在戶外尋找釣具，再回到定點進行釣魚遊戲，只見林義傑在石子路上急速狂奔，讓對手UNA望塵莫及：「義傑哥跑得超快，他明明比我晚拿到，但馬上咻一下不見了，像音速小子一樣」。

另一關則是考驗藝人的味覺，要進行「矇眼品嚐冰淇淋」，湯匙上有多款口味，吃完再猜有哪幾種，答題時藝人的反應笑料百出，像是蔡黃汝要猜「鐵觀音口味」時，王仁甫則好奇追問「怎麼判斷是鐵觀音」，蔡黃汝不假思索地回答「因為有個『鐵味』」，就跟哈密瓜有「哈味」一樣，這邏輯讓眾人笑翻。而林莎應戰，展現驚人辨識力，被眾人封為擁有「神之舌」的關鍵戰將，讓自認是「麻瓜舌頭」的王仁甫相當佩服，讚嘆時還不忘搞笑介紹「林莎嚐百草，她清清楚楚地講出每一種口味」，一番話把林莎逗樂。

