林莎矇眼嘗冰淇淋 辨味神準

中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本周日、25日新一集前進「泰安鐵道文化園區」錄影，來賓陣容有阿布、徐小可、楚翔、UNA，以及一登場就讓眾人「剉咧等」的超級馬拉松好手林義傑；此外，林莎也難得現身《飢餓》，原來是為了宣傳甫接下中視金字招牌節目《大陸尋奇》主持棒而來，寓教於樂的節目有她的加入後更增添年輕活潑的新氣象。

節目中，有一關是在戶外尋找釣具，再回到定點進行釣魚遊戲，只見林義傑在石子路上急速狂奔，讓對手UNA望塵莫及：「義傑哥跑得超快，他明明比我晚拿到，但馬上咻一下不見了，像音速小子一樣。」

另一關則是考驗藝人的味覺，要進行「矇眼品嘗冰淇淋」，湯匙上有多款口味，吃完再猜有哪幾種。而林莎應戰，展現驚人辨識力，被眾人封為擁有「神之舌」的關鍵戰將，讓自認是「麻瓜舌頭」的王仁甫相當佩服，讚歎時還不忘搞笑介紹「林莎嘗百草，她清清楚楚地講出每一種口味」。