林莎《飢餓》矇眼吃冰淇淋秀「舌技」 王仁甫笑喊：嚐百草等級

馬拉松好手林義傑與女星林莎近日擔任綜藝節目《飢餓遊戲》來賓。在進行「矇眼品嚐冰淇淋」的味覺考驗時，林莎展現驚人辨識力，被眾人封為擁有「神之舌」的關鍵戰將，也讓自認是「麻瓜舌頭」的王仁甫相當佩服，立刻搞笑介紹「林莎嚐百草，她清清楚楚地講出每一種口味！」

林莎擁有亮麗外型。（圖／翻攝自林莎臉書）

林義傑（前排左起）、阿布、王仁甫、UNA與徐小可（後排左起）、林莎、許孟哲、楚翔、孫協志、蔡黃汝至泰安鐵道文化園區錄《飢餓遊戲》。（圖／中視提供）

而蔡黃汝要猜「鐵觀音口味」時，被王仁甫好奇追問「怎麼判斷是鐵觀音？」她則回答「因為有個『鐵味』」，就跟哈密瓜有「哈味」一樣，逗樂全場。

林莎（左）、孫協志（右）一同搶答。（圖／中視提供）

此外，主持群一聽到來賓名單出現林義傑都一陣哀號，王仁甫更作勢要離開「這集不要錄了！」林義傑在節目中透露將展開「橫越越南」挑戰，從北越到南越，被問到是幾公里？他語帶輕鬆地說出「才2千多而已」，其他人聽了卻無比驚訝，「你是說報名費是不是？」

而眾人在戶外尋找釣具，再回到定點進行釣魚遊戲時，林義傑在石子路上急速狂奔，讓對手UNA望塵莫及：「義傑哥跑得超快，他明明比我晚拿到，但馬上咻一下不見了，像音速小子一樣」。

精彩內容就在本週日（1/25）晚間8點中視《飢餓遊戲》，每週六晚間8點中天娛樂台也會播出。

