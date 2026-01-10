林萱瑜拍《百味人生》爆受傷！意外遭割「鮮血直流」 打破傷風驚傳暈倒

記者趙浩雲／台北報導

女星林萱瑜近日拍攝八點檔《百味人生》時驚傳意外受傷，她今在社群平台還原事發經過，原本只是依劇情輕輕往櫃子靠一下、製造「假擦傷」效果，沒想到卻真的割到尖銳物品，當場鮮血直流，甚至因止血不易加上身體不適，一度暈倒，讓現場工作人員全都嚇壞。

林萱瑜透露，當下動作其實都在自己可控制範圍內，「結果下去那一瞬間立馬覺得不對，似乎割到尖尖的不明物體」，還沒喊卡腦中就閃過「手是不是開花了」，果然一抬起手便看到鮮血不停流下。她苦笑表示，當時大家急著幫她止血，但她還開玩笑要趕快拍受傷畫面，「這樣就不用做傷了」，笑稱根本是假戲真做。

林萱瑜驚傳拍戲受傷。（圖／翻攝自臉書）

不過傷勢比想像中嚴重，林萱瑜指出，由於血止不太下來，加上她本身是容易暈血體質，最後竟像暈針一樣直接昏了過去，現場緊急停拍，一邊止血、一邊補充糖分。更誇張的是，她同時遇上生理期腹痛，痛到站不起來，只能吃止痛藥躺著休息，直到狀況穩定才恢復拍攝。

她也感性表示，在自己昏昏沉沉只能閉眼休息時，工作人員不停想辦法讓她舒服一點，「真的很感人」，對劇組滿滿感謝。

收工後林萱瑜仍前往醫院處理傷口與施打破傷風，不料因為先前用液態OK繃止血，醫護人員必須反覆清理傷口，把已經黏住的膠搓掉，她形容過程相當痛苦，「搓一搓上半部傷口就又開了」，等於重新經歷一次流血。

她最後也無奈笑說：「最近莫名很多事，希望一切都要過了。」不少粉絲看到她分享的傷口照片後紛紛留言關心，叮囑她一定要好好休養，安全第一。

