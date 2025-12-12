林萱瑜為了渣夫傻戀愛腦！被「嚴父」謝承均嚇哭：你真的太兇了

謝承均（右）、林萱瑜飾演父女，精采對戲。（三立提供）

林萱瑜在三立八點檔台劇《百味人生》形象大轉變，飾演從小備受寵愛、卻為了愛情與父母正面衝突的「恩曦」。角色不走傳統惡女路線，而是標準「戀愛腦」，為了不被看好的感情堅持到底，甚至不惜槓上家人、執意走向錯誤的選擇。

談到角色定位，林萱瑜直言：「她現在真的就只有叛逆，還談不上惡女，就是一個戀愛腦。」她笑說，自己本人其實對戀愛腦非常不理解，為了讓自己能夠說服自己進入角色，還特地找了身邊的「戀愛腦朋友」聊天，理解他們在感情中的選擇與思維方式。「對我來說就像是體驗一個完全不同的人生，原來可以為了一段大家都不看好的感情，用盡全力去爭取，甚至跟家人吵架、不顧旁人眼光，這是一段很不可思議的奇幻旅程。」

林萱瑜角色是標準「戀愛腦」，為了不被看好的感情堅持到底。（三立提供）

林萱瑜坦言，這次演出也讓她跨過自己很大一個心理關卡。隨著劇情推進，恩曦將逐漸察覺丈夫志捷的心思並不單純，開始對感情產生危機意識。從目前分場與劇情線索來看，她期待角色能因「擔心被搶走、發現對方心不在自己身上」而有所反應，甚至為愛做出更大、更瘋狂的行動，「如果真的要逆襲，我希望恩曦可以變聰明一點，不要只是傻傻談戀愛，被傷害也不反擊。」

而飾演「嚴父」的謝承均，面對女兒的衝突情緒爆發，跳脫框架的演出也引發觀眾熱烈討論，不少網友表示看到「第一次看到謝承均這麼生氣」、「情緒真的很嚇人」。他坦言，一開始接到劇本相當掙扎，必須重新揣摩父親在情感與責任之間的拉扯，「真正理解當爸爸，和有沒有小孩，心境真的完全不同。」與飾演女兒的林萱瑜戲中多次正面衝突，情緒強烈，讓他也直呼是全新的演出體驗。

謝承均（左）在劇中嚴父形象與私下反差極大。（三立提供）

林萱瑜也表示，與飾演父親的謝承均對戲情緒特別好發揮，因為私下有交情，當對方在鏡頭前突然變得嚴厲、兇狠時，「我的眼淚真的完全不需要準備，說掉就掉。」尤其近期播出的重頭戲，包含向父親下跪、說出「女兒不孝」等情緒滿載的台詞，拍攝當下情緒幾乎滿到喊卡後仍能馬上進入狀態。

林萱瑜也特別提到，謝承均在劇中嚴父形象與私下反差極大，讓她更容易投射情緒，「他平常很溫柔，一旦皺眉、提高音量，對我來說真的非常兇，我又是一個很不能被自己喜歡的人兇的人，這反而成為很好的表演刺激。」謝承均則笑說，私下甚至被林萱瑜抱怨「你真的太兇了！」但他認為，嚴父的本質仍是疼愛與不捨，「從心愛的人被欺負出發，怎麼保護她、怎麼心疼她，都是很大的挑戰。」他也自嘲自己面對叛逆小孩其實沒什麼耐心，但依舊強調，「再怎麼樣都還是要講道理，女兒是爸爸的上輩子情人，不能忍受她受委屈。」

至於未來角色走向，林萱瑜也直言自己對感情潔癖相當嚴重，無法接受另一半和別人有任何曖昧不清的狀態，「如果真的發生，我一定會很瘋狂，想盡辦法處理。」也因此，她相當期待恩曦在發現真相後，是否會由愛生恨、性格翻轉，帶來更極端也更具爆發力的表演。

