林萱瑜結婚兩年鬆口「有備孕計畫」但沒凍卵 辦婚禮進度曝光了

記者趙浩雲／台北報導

女星林萱瑜與藝人 Junior（韓宜邦）於2024年6月完成登記結婚，婚後生活備受關注。近日她在 Instagram 限時動態開放網友問答，被問及是否會舉辦婚禮以及備孕進度時，也首度鬆口回應，坦言「有備孕計畫」，並同步透露婚禮想法。

面對「會不會辦婚禮」的提問，林萱瑜笑回「應該……會吧？！」還自嘲是「懶惰之人還在逃避」，語氣輕鬆卻也不難看出仍在規畫階段。至於外界關心是否已有「做人」準備，她則大方表示「有備孕計畫，沒有凍卵」，直接回應網友好奇，態度相當坦率。

廣告 廣告

林萱瑜。（圖／翻攝自林萱瑜IG）

林萱瑜與 Junior 婚後不時透過社群分享日常點滴，互動自然甜蜜，先前 Junior 也多次展現「寵妻模式」，讓不少粉絲直呼羨慕。如今林萱瑜親口證實已有備孕規畫，婚禮也並未排除可能性，讓外界更加期待兩人接下來的人生進度。

更多三立新聞網報導

小S包給陳漢典紅包曝光！喊話「一週至少做愛4次」：婚姻應可撐15年

曹西平遺言曝光「死了有什麼好哭的」留下這遺物給女星！她到火化都帶著

賈永婕道歉了！說「別硬上101窗框小姐身體」遭罵翻：講太嗨梗會跑過頭

中國第一網紅驚傳癌症末期「治癒後再復發」 秀出手術疤痕惹心疼

