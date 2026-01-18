林葉亭失智父走失離世1年 曬最後片段吐思念心聲

林葉亭爸爸走失離世1年，曬最後片段吐思念心聲。（圖／臉書 林葉亭粉絲團）

藝人林葉亭去（2025）年1月17日大動作在社群尋父，透露患有失智症的85歲高齡父親離家走失，結果找了11天，最後在一處水池中尋獲遺體，消息震驚各界，也令家人相當不捨。如今爸爸已離世1年，林葉亭在社群分享爸爸最後的模樣，坦言：「今天，好好想你就夠了。」

林葉亭18日凌晨在社群上傳一段影片，只見她爸爸身穿暗紅色外套，下半身搭配牛仔褲、運動鞋，頭戴白色鴨舌帽，頭部邊緣仍露出銀白色的髮絲。接著爸爸邊走路邊對鏡頭講話，雖然無法得知爸爸講了什麼，但對林葉亭來說都是過去的美好記憶。

廣告 廣告

林葉亭與爸爸合照。（圖／臉書 林葉亭粉絲團）

另外，林葉亭也寫下對爸爸的思念，「今天是爸爸離開的一週年，我這樣想念你～已經是靈魂最深的陪伴了。不用說什麼，也不用特別做什麼，今天，好好想你就夠了，miss u」，引來不少網友留言安慰，「原來已是一年了」、「爸爸的愛一直都在」、「這幾年來我一直都會反覆看著和爸爸媽媽一起開心出遊的照片和影片，因為非常想念」。

林葉亭曾透露，爸爸是美國麻省理工學院畢業的高材生，所以罹患失智症令全家都很意外，尤其媽媽在之後擔任主要照顧者，面對照顧的壓力與委屈，差點讓媽媽快要崩潰。怎料，家中去年細部維修時，爸爸趁家人不注意悄悄外出，隨後全家請求救難隊協尋、上網發表公告，最後在一處水池尋獲，卻早已變成冰冷的遺體，讓林葉亭心痛說：「我第一個看到爸爸，那一刻撕心裂肺，我還跪在地上跟爸爸說是女兒沒有把您照顧好，才讓您找不到回家的路。」

更多中時新聞網報導

Lulu婚禮倒數 抱曾莞婷街頭痛哭

冰球樂團成軍13年 興奮5月唱進北流

王夢麟酒駕遭起訴 認錯「我逞強了」