林董揭紅錢疑雲 3Q酸「館長不如食蟻獸」：舔共沒收錢？

網紅「館長」陳之漢遭自家員工指控職場性騷擾、收紅錢，同時間，知名直播主「林董」林揚竣曾在直播中透露，有人開出每月100到200萬的費用，餵資料讓他罵政府。立院榮譽顧問陳柏惟表示，林董就是一個「神獸級」的人，他的發言很具標誌性，當然也會是統戰想接觸的目標。

陳柏惟在《台灣向前行》節目中透露，現在常看到「89風格」的直播，最早就是林揚竣帶出來的，林董也是全台灣第一個喊「要的+1」的直播主，是非常上古的神獸。陳柏惟指出，林董早期在直播的時候，業績就嚇死人了，當時他獨門獨市，後來才延伸出很多學習林董叫賣、批貨方式的直播主。

陳柏惟認為，「餵資料」有一個特色就是「你知不知要罵什麼」，原本帶貨、遊戲的直播主要無緣無故地去罵政府，就必須要有談資，如果在某些時間點，發現某一群人罵的東西是一樣的，這或許就是一個脈絡。

至於館長到底有沒有收紅錢，陳柏惟指出疑點，自己有去中國的朋友，不管是憑實力、還是憑政治忠誠度的，還沒看過「空手而回」的，而館長「舔共姿勢」是近年來最醜的，還舔到當義工、那真的是漏氣，館長舔閱兵、舔冰箱、舔廁所門，舔完一輪沒拿到錢，恐怕「馬來西亞的食蟻獸都比館長還會舔」。

