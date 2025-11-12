林董「3次下跪」畫面曝！直播嗆賓賓哥：求你告我

娛樂中心／饒婉馨報導

知名直播主林揚竣被捲賓賓哥（江建樺）事件，怒開直播下跪反擊畫面曝光後，馬上在網路瘋傳。他表示自己問心無愧，強調「賓賓哥求你告我，我需要法律還我清白」，引起大批網友朝聖觀戰。圤智雨對彬彬個的提告，發出長文反擊。





網瘋傳直播主「3次下跪叩頭」畫面！被賓賓哥點名怒嗆：求你一定要告我

直播主林揚竣遭賓賓哥點名，怒開直播做3次下跪磕頭、拿香對神明發誓。（圖／翻攝自 TikTok ＠q927347）





知名直播主林揚竣，常在直播上賣貨，擁有不少粉絲。近期他被賓賓哥點名，跟多位直播主一起打壓他，林揚竣得知此消息後，不爽到直接在自己的直播間做出「3次下跪磕頭」喊話，「賓賓哥求你告我，拜託。這樣夠嗎？這樣夠真心了嗎？你如果沒告我，我就是龜兒子」，甚至還去拿香並向神明，用台語發一連串毒誓，「如果我因為任何的利益，去攻擊別人，我這輩子不得好死，希望可以用法律來證明我的清白」。直播片段曝光後，瞬間引發上萬名網友討論，連觀看直播的網友都表示「誠意滿滿」、「第一次看到積極的請求被告」、「帥打帥」、「烏龜賓」、「真的崇拜你了」。

廣告 廣告









網瘋傳直播主「3次下跪叩頭」畫面！被賓賓哥點名怒嗆：求你一定要告我

江建樺（左圖）發出聲明影片，被圤智雨（右）發文反駁。（圖／翻攝自臉書粉專（左）《江建樺》、（右）《圤智雨 雨的十二時辰》）





前（10）日賓賓哥現身新北地檢署，對圤智雨正式提告恐嚇取財罪，再度成為話題焦點。網紅圤智雨質疑賓賓哥「假公益」，被賓賓哥痛批涉嫌串聯多名直播主「聯手打壓」，包括小諺聊佛牌、凱哥水兄弟、執夜提燈飛廷、原子祥冰品、大家都有佛牌戴、黑白寶劍與林揚竣等人。他表示：「他們成立一個群組，不斷在裡面發佈詆毀我團隊的訊息，惡意影響我們在直播中販售的商品」。對此，圤智雨也作出回應，「公益直播，你為了流量，又不是為了公益。說我想要恐嚇取財，我想請教一下」。有網友也質疑賓賓哥「把公益當戲演」，目前雙方各說各話，相關訴訟已由檢方受理，後續發展仍有待司法釐清。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

廣告 廣告

原文出處：直播主「3次下跪磕頭」被網瘋傳！林揚竣怒諷賓賓哥：求你一定要告我

更多民視新聞報導

日暗黑女優怒控惡母劣行！昔遭罰「寒冬全裸站陽台」

一粒應援突「捂嘴離場」畫面曝 本尊49字揭真相

70歲谷音愛女歸寧宴照片曝光！陳美鳳出席網誇：超美

