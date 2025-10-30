林裕峯老師x吉姆卡斯卡特共襄盛舉「AI演說招商學院」正式啟動開創教育新里程碑

【警政時報 張泓笙/臺北報導】日前，超越巓峯教育培訓機構（OVER THE TOP Consultant Sdn. Bhd）主辦的國際演說高峰會（International Speech Summit）於馬來西亞盛大登場。這場融合「學習 × 啟發 × 公益」的國際盛典，匯聚來自亞洲各地的教育家、企業家與講師領袖，共同見證演說影響力在教育與公益領域所激盪出的嶄新力量。

林裕峯老師特聘吉姆卡斯卡特擔任AI演說招商學院榮譽顧問。（圖/記者 張泓笙翻攝）

本次高峰會的最大亮點，為邀請到享譽全球的世界演說大師吉姆·卡斯卡特（Jim Cathcart）親臨授課。擁有超過六十年舞台經驗的他，以「如何透過演說成為改變他人生命的力量」為主題，帶來震撼人心的分享。現場掌聲不斷，學員紛紛表示，這不僅是一場知識的饗宴，更是一次「靈魂被點亮」的深刻體驗。

超越巓峯執行長林裕峯於現場隆重宣布，正式聘請吉姆·卡斯卡特擔「AI演說招商學院」榮譽總顧問，並宣告學院於馬來西亞正式成立。該學院以「AI智慧 × 演說影響力 × 商業招商」為核心理念，致力推動亞洲教育邁向智慧化、國際化與產業化的新時代。

林裕峯表示：「AI不會取代人，但懂得運用AI的人，將引領未來。AI演說招商學院的成立，象徵教育創新的一大步，也將成為亞洲教育轉型的重要里程碑。」活動中，淨善福利育幼院的孩童以真摯的表演感動全場，主辦單位並同步發起「愛心公益募資行動」，號召學員共同捐助教育資源，實踐教育與社會責任的結合。林裕峯感性指出：「教育的最高境界，不只是改變自己，而是讓我們有能力去改變別人。」

國際演說高峰會現場盛況。（圖/記者 張泓笙翻攝）

為期兩天的高峰會，讓每位參與者都獲得深刻啟發，從突破自我到重燃夢想，體現了「演說不只是聲音，而是影響世界的力量」。活動圓滿落幕，卻也象徵著亞洲教育與公益共榮的新篇章正熱烈展開。

主辦單位： 超越巓峯教育培訓機構 Over The Top Consultant Sdn. Bhd.

合作單位： Prominds Academy 博邁智庫

協辦單位： 苓業國際教育學院

公益單位： PASS 蟻力愛心扶持會

