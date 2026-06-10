林襄、馬傑森「十指緊扣約會」地下戀三年！經紀公司未否認

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林襄2023年8月爆出與樂天桃猿棒球員馬傑森戀愛，雖然兩個月後她自曝已與馬傑森「沒什麼聯絡了」，疑似情變，然而10日上午，被週刊拍到兩人私下約會牽手畫面，似乎只是轉為「地下情」，兩人依舊甜蜜穩定。

林襄與馬傑森的戀情似乎3年來並未情變，只是轉為地下（圖／翻攝自馬傑森IG、小娛樂）

三年前爆緋聞 未否認戀情

對於感情，林襄態度向來頗為自然，2023年被問及與小四歲的馬傑森戀情時，她以「希望大家可以多關注我工作上的表現」，未承認也未否認戀情，不過否認兩人同居。

同時大方透露自己喜歡頹廢帥氣、有黑眼圈、有魅力才華的男生，各種條件都與馬傑森頗為相符，也認為無論年紀大小，相處起來的感覺最重要，感覺對了就會在一起。

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只是戀情才曝光兩個月，林襄受訪時卻表示與馬傑森「沒什麼聯絡了」，疑似戀情見光死。耐人尋味的是，隔年（2024）中職在台北大巨蛋的明星賽，林襄應援時拿著麥克風高喊「臭馬傑森」，雖然賽後她解釋只是應援的口號，只是好玩，不過也讓兩人戀情話題再度浮上檯面。

一度深陷三角戀風波

然而，林襄與馬傑森這段戀情一度深陷三角戀輿論風波，起因為樂天女孩阿布舞在訪問時透露，曾與馬傑森交往半年，但對方無縫接軌與林襄交往。對此林襄透過球團、經紀公司而鄭否認，表示任何惡意散播謠言的內容，皆以搜集相關證據：「依法追究相關法律責任，以維護藝人權益。」

林襄、馬傑森轉地下戀近三年

如今林襄、馬傑森再度被拍到低調約會，十指緊扣地步出女方住家，街頭互動就像一般小情侶自然。林襄經紀公司也火速做出回應，表示：「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心。」