林襄人氣出危機！傳與經紀人決裂 韓啦啦隊強勢崛起收入慘縮

（記者張芸瑄／綜合報導）林襄曾被封為「啦啦隊女神」，不僅是帶起職棒應援文化的代表人物，更以甜美外型與親和力獲得品牌青睞。不過，近來她的聲勢明顯下滑，人氣、代言與曝光度全遭韓籍啦啦隊員超越。根據爆料，她與經紀人、同時也是樂天「小龍女」總經紀人莉奈因帳務與合作問題鬧翻，雙方關係降至冰點，導致林襄陷入「被冷凍」狀態，通告、代言大幅減少。

根據《網路溫度計 DailyView》公布的2025年啦啦隊人氣排行，前五名全由韓籍成員包辦，林襄僅排名第六，顯見韓流勢力全面壓境。過去她的代言價碼高達百萬元，廠商為求曝光改邀出價僅為其三分之一的李多慧合作，導致林襄工作量銳減，收入更傳已較去年少數百萬元。

據了解，林襄與莉奈合作多年，原是深厚的工作搭檔，但因帳目認知分歧與溝通不順，兩人關係急速惡化。經《鏡週刊》內部人士透露，莉奈寧可讓林襄暫時「休息」，也不願調降價碼接案，讓她錯失多項商業邀約。

林襄的形象也曾受感情風波影響。2023年她與樂天球員馬傑森爆出戀情，違反「禁愛令」後流失不少粉絲，甚至有品牌臨時撤案。今年8月，又遭前樂天女孩阿布舞節目影射「戀情重疊」，雖由經紀公司出面駁斥並保留法律追訴權，仍對形象造成衝擊。

同樣與莉奈合作的啦啦隊成員禾羽（原名雅涵）也於去年底提前解約，離開後雖作品遭下架，但她轉戰富邦勇士並接下戲劇演出，發展反而更順利。

目前林襄與經紀公司合約即將到期，外界關注雙方是否會續約，或另尋新東家。對這位昔日人氣女神而言，如何重啟事業第二春，成為演藝圈矚目的焦點。

