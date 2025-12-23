林襄人氣跌出啦啦隊前5！被爆與美女經紀人鬧翻有關 莉奈文創回應了

林襄傳出與美女經紀人莉奈鬧僵，經紀公司做出回應了。（圖／翻攝自Instagram／lyna334998）

味全龍啦啦隊Dragon Beauties成員林襄，是台灣本土啦啦隊女神始祖之一，過去工作代言接不停，甚至經常受到綜藝節目邀請，相當有人氣。不過，林襄被爆出與美女經紀人莉奈因帳目問題鬧翻，對此，經紀公司「莉奈文創」做出回應了。

從《網路溫度計DailyView》2025年啦啦隊員排行榜可知，前5名由李多慧在內的韓籍啦啦隊包辦，林襄則跌出前5名，僅排在第6名的位置，被發現人氣和聲勢大不如前。據《鏡週刊》報導，有知情人士透露，林襄少接工作的原因是美女經紀人的決定，不願意調價價碼導致工作被其他啦啦隊接走，曝光量因此銳減；這情形也爆出兩人疑似因帳目認知不同鬧翻，莉奈把重心轉向其他合作的人。

廣告 廣告

不過，莉奈文創針對爆料發聲明表示，坦言公司自去（2024）年底以來確實歷經不少紛擾，但公司與旗下藝人襄（林襄）、霖（芷霖）在工作態度上始終保持專業與認真，堅持把每一項工作做好。面對外界對資源的關注與市場競逐，公司仍穩健經營。儘管近一年韓流市場競爭激烈，襄在品牌合作上的表現無論在業主回饋或銷售成果上都相當亮眼，續約成績亦獲肯定，並成功啟動廣告市場中極具指標性的家電代言；在節目主持方面的努力，也逐步展現成果。

公司強調，在商業合作上始終以安全與謹慎為最高原則，與藝人充分溝通，不會為了短期利益而冒險。每一次輿論應對與合作決策，皆以保護廠商、藝人與公司為核心，並與合作品牌共同調整策略、長期前行。

針對藝人解約事件，公司秉持好聚好散、不主動表態的原則，希望給予藝人穩定的下一步發展。然而，面對多次不實傳言，公司雖選擇沉默以示善意，仍不得不針對音樂版權與製作費用屬公司共同資產一事說明，並澄清公司並無藉此牟利的意圖。

最後，回到公司本業與味全龍小龍女的經紀代理，莉奈文創25年來始終低調投入企劃與執行，連續兩年大型製作成果有目共睹。展望26年，將持續與味全龍攜手，打造更多值得期待的重要發展。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文砍人釀4死11傷！網問「若開車撞死他會怎樣？」 律師解答：恐淪被告

警察追張文「為何不用槍」？ 網哀嘆現況：報告寫不完恐還得賠錢

王ADEN遭轟公審女學生 台北跨年演出慘被取消