林襄傳與閨蜜經紀人鬧僵！收入跌數百萬 經紀公司發聲了

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

味全龍啦啦隊女神林襄今(23)日傳出近來幾乎呈現被冷凍狀態，原因是跟經紀人閨蜜莉奈因帳目問題鬧僵，加上價碼居高不下，導致她有行無市，收入斷崖崩跌數百萬。對此，經紀公司「莉奈文創」也發聲明回應了。

莉奈文創表示，去年底確實有一些紛擾，不過大家都本著把每個工作做好的目標，強調林襄與各大品牌合作的成績亮眼，但就怕不小心接到相對危險的案子，公司的立場秉持安全謹慎，且與藝人的充分溝通，不會為了賺眼前這一筆錢，而隨便把藝人賣了，至少到目前為止依然是秉持一貫的謹慎，保護廠商、藝人、公司。

莉奈文創也提到禾羽解約一事，表示本著好聚好散的前提，因此公司不表態，想留給藝人安穩的下一步，但似乎一直有不實言論和報導傳出，而公司每次都掙扎要不要說明，卻又寧願保護離家的藝人，在解約一分錢沒收取之餘，在音樂的爭議上確實製作費用與版權都在公司，不是說給誰蓋個就好，對公司股東的共同資產也不是一言堂，但也沒有接收到藝人要買走的意願，就變成公司在阻擋，強調不澄清是留一個善良。

莉奈文創聲明全文

感謝大家的關心

去年底開始確實是紛紛擾擾的發生了一些事

不過公司與襄、霖

在工作上都依然非常認真的走每一步

大家都本著自己把每一個工作做好表現好的目標

不過外界有許多不同的人想掌握我們認真經營的資源

去年到今年確實是韓流主力的市場氛圍大家都非常理解

但襄在市場上與各大品牌主的合作

不論是業主的回饋或是市場的銷售成績都是有目共睹的

尤其是品牌的續約成績也是相當亮眼

公司與藝人也都在努力的成長

廣告市場中最難得也是最被謹慎選擇的家電代言也在今年啟動了

在節目主持的表現上 襄尤其努力也印證了她的付出成果

尤其是各家都有不小心接到不明廠商背後目的相對危險的案子

公司的立場 安全謹慎

與藝人的充分溝通下 不會為了得賺眼前這一筆錢而隨隨便便的把藝人賣了

每一次的輿論每一次的商業合作

至少到目前為止依然是秉持一貫的謹慎 保護廠商保護藝人保護公司

保護廠商的這一段 相信合作中或合作過的品牌主非常清楚我們經紀公司不同於一般的經紀公司

是連同對合作廠商都有一起負責調整策略一同前行的歷程

關於藝人結束的事件

大家本著好聚好散的前提

公司不表態 想留給藝人安穩的下一步

但似乎還是一直有不是事實的言論與報導飛出來

公司面對每一次又被提起的期間也都是掙扎到底要不要好好的說明

卻又寧願保護離家的藝人

解約一分錢沒收取之餘

在音樂的爭議上

確實製作費用與版權都在公司

不是說給誰蓋個章就好

對公司股東的共同資產也不是一言堂

「更名確實有其成本存在 公司到今天為止也完全沒有要從這個作品上加價賺錢賣出的任何意念」

但也沒有接收到藝人要買走的意願

就變成公司在阻擋了

不澄清是留一個善良

但一而再再而三的被刺 或許這次是該好好的說明了

回到公司本體與味全龍小龍女的經紀代理

25年

小龍女的安排與運作 公司從不在檯面上邀功

但就是每一個事件都用盡300%的力氣在企劃與執行

連續兩年大製作的MV以及整體的前行成績都有目共睹

尤其是味全龍的長官們方向明確

以踏實的每一步與我們一起往前走不搞沒發生與不存在的那些招數

也請期待我們攜手味全龍小龍女26年的每一次大事件

26年是非常值得期待小龍女的超俗表現的一年

