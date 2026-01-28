林襄傳被經紀人冷凍 自曝健康亮紅燈「2病纏身」

啦啦隊女神林襄。（圖／翻攝自IG @95_mizuki）

28歲啦啦隊女神林襄擁有高顏值和火辣身材，出道以來一直和經紀人莉奈合作，日前確曾傳出雙方鬧翻消息，甚至傳出林襄被冷凍。對此，莉奈曾出現澄清。林襄近日在節目中透露，自己其實除了啦啦隊表演，她還要錄製外景節目，長期高強度工作讓她身心俱疲。

林襄在《11點熱吵店》上坦言，啦啦隊應援需要極大體力，每周一更會連續練舞10小時，球賽季更可能面臨「五連戰」，每天從清晨5點就開始化妝、準備工作。高強度勞累加上密集行程，使她身體出現蕁麻疹、膀胱炎等病徵，尤其外景時因環境限制無法隨時上廁所，長期憋尿導致排尿疼痛和頻尿，蕁麻疹搔癢更對睡眠造成很大影響。

除了身體疲勞，林襄坦言心理負擔更沉重。她自認為I型人（內向），但現在身邊許多友人結婚，經常需要出席各類社交場合，整場下來她都會神經緊繃，常感到心力交瘁。「每次參加完那種聚會，我回到家整個靈魂都要出竅」，甚至感覺比自己外景錄影、跳球賽還累。

此外，林襄表示透露自己作為處女座，對工作追求完美，私下常額外練舞，但網路上依舊會有人批評她，甚至拿她和其他人比較，讓她感到心很累。「你怎麼跳都是這個樣子，誰誰誰比較好看，那我就會覺得心很累，我真的已經用了100分的力氣在做這些事情了。」林襄也說，即便刻意不去看那些留言，有時還是會有人私訊罵她，讓她很難忽視對方，但她也努力去調適身心狀況。

