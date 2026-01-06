林襄傳鬧翻經紀人！「遭冷凍收入暴跌」莉奈親揭真相

林襄與經紀人莉奈合作多年。（圖／翻攝自林襄IG）





台灣人氣啦啦隊女神林襄，憑藉亮眼外貌及火辣身材深受粉絲喜愛，豈料，上月卻傳出她與合作多年的經紀人閨密鬧翻，遭到冷凍一年多，收入更崩跌百萬元，對此，莉奈今（6）日被粉絲問及此事，也親自回應了。

根據《鏡週刊》先前報導，林襄與一手捧紅她的經紀人閨密、同時也是掌管球團「小龍女」的總經紀人莉奈因公司帳目問題鬧僵，關係降至冰點，莉奈也因此不再對林襄的事業上心，導致林襄工作量銳減，收入更直接少了數百萬元。

莉奈回應與先前被爆料鬧翻林襄一事。（圖／翻攝自莉奈IG）

莉奈回應與先前被爆料鬧翻林襄一事。（圖／翻攝自莉奈IG）

廣告 廣告

對此，莉奈今久違在社群開啟問答互動，被粉絲問及「姐姐和林襄怎麼了」，她也親自回應表示，媒體為了要交代流量而下了聳動標題，「完全沒有怎麼了，偶爾負面新聞想打擊襄，我們習慣了」。接著又有粉絲提問她是否還有在做經紀人工作，莉奈也表示公司有團隊經營，「休養生活Happy中」。

事實上，先前林襄與莉奈鬧翻的爆料曝光後，莉奈文創就曾發布長文正式回應，坦言2023年底確實發生了一些紛紛擾擾的事，但公司與林襄始終非常認真前進，且林襄的合約還有好幾年才到期，並強調公司與藝人在面對工作邀約方面始終保持謹慎，希望藉此保護彼此。



【更多東森娛樂報導】

●韓籍啦啦隊大舉輾壓！林襄收入斷崖崩跌數百萬

●爆鬧翻經紀人遭冷凍！林襄傳「收入崩跌百萬」經紀公司回應了

●林襄爆遭冷凍「收入斷崖式崩跌」 閨密禾羽親揭近況

