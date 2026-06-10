林襄十指緊扣馬傑森「3年地下情」藏不住了！穩交熟悉感全曝光 公司鬆口回應

28歲的林襄（右圖）與馬傑森再度被拍到約會，經紀公司也做出回應。翻攝IG@95_mizuki、翻攝IG@jak05.15

28歲啦啦隊女神林襄，今（10日）被週刊爆出與「樂天桃猿」職棒選手馬傑森十指緊扣、甜蜜約會的畫面，兩人疑似3年前根本沒分手，只是低調轉為地下情，林襄的經紀公司也回應了。

據《鏡週刊》報導，上週一（1日）直擊林襄與馬傑森在板橋約會，戴著帽子、口罩打扮低調的兩人，先是在商場的美食街吃火鍋，接著轉往電影院看電影，小倆口選的正是台韓都賣座的喪屍鉅作《屍速禁區》，由於電影開演時間還沒到，兩人還走向按摩椅區休息。當時林襄還當場脫下洞洞鞋，整個人陷進按摩椅中舒服放鬆，也顯見兩人穩交已久的自在與熟悉。

林襄經紀公司發聲：盼給予一些空間

而對於林襄再度被拍到約會，她的經紀公司也做出回應，「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心。」

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林襄（左）與馬傑森吃完晚餐後，看電影約會，林襄還拿下口罩露出素顏。翻攝《鏡週刊》

林襄（左）與馬傑森趁著空檔坐上按摩椅按摩，她隨興地脫掉鞋子，展現穩交的自在。翻攝《鏡週刊》



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