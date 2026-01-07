林襄取代何美！接棒主持《綜藝OK啦》 搭檔羅志祥救收視

傳出林襄取代何美接下《綜藝OK啦》主持棒。（圖／翻攝臉書／林襄、綜藝OK啦）

2025年工作量明顯縮水的林襄，在2026年開年迎來職涯新機會。根據《鏡週刊》報導，林襄將接下綜藝節目《綜藝OK啦》主持棒，與羅志祥共同搭檔，取代原主持人何美。此舉被視為節目改版後的「收視救援牌」，也讓林襄盼能藉此重新拉抬人氣。

《綜藝OK啦》於2025年9月接替《同學來了》，由羅志祥與何美主持，但節目收視表現未見起色。據知情人士透露，何美在節目中表現略顯不足，綜藝效果未達預期，加上與羅志祥互動缺乏火花，何美去年底錄完最後一集後，悄然退場，製作單位便鎖定林襄成為新任主持人。

廣告 廣告

林襄長相甜美，擁有大批粉絲。（圖／翻攝臉書／林襄）

雖然林襄近年來聲勢稍有下滑，2025年粉絲數甚至呈現負成長，一年內流失約1萬3千人，但製作團隊看重她的高辨識度與話題性。林襄也期盼能藉此機會穩住人氣、逆勢翻紅。據悉，目前她與羅志祥已悄悄進棚試錄，全新組合默契初成形，節目將以全新內容迎戰黃金時段。

事實上，這並非林襄首次被中天電視台相中擔綱主持人。早在2022年，她曾代班《小明星大跟班》長達8個月，表現自然穩定，與團隊合作愉快，獲得不錯評價。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

F-16花蓮外海失事！即時影像拍下「海面炸火光」 疑墜機瞬間曝光

10年11起空軍失事！F-16事故率最高 黑鷹墜機最慘重

免房租卻沒隱私！人妻控公婆親戚「自由進出自家」 衣著不整遭闖入超崩潰