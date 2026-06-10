林襄才被拍「緊牽馬傑森」疑轉談地下情！突PO照認了：容易暈…

娛樂中心／綜合報導

台灣頂尖啦啦隊女神林襄、職棒選手馬傑森，2023年被拍到牽手、回家過夜等甜蜜畫面，但後來竟稱「沒什麼聯絡了」，一度傳出戀情見光死。沒想到今（10日）被爆出沒分手、只是轉為地下情，被目擊手牽手吃晚餐，經紀公司僅回「不會過度干涉私人生活」。對此，林襄的感情生活再次引發關注，就連發出「坐後座容易暈車」，也被一票網友點名馬傑森，笑虧「開慢一點」。

林襄在粉專曬出美照，只見她放下一頭柔順長髮，頭戴豹紋帽子、身穿T恤，任由外套滑落露出纖細手臂，展現簡約甜美風格。坐在車子後座的她，慵懶將頭靠在椅背上，雙膝微微併攏抬起後，再用雙手環抱著腿，搭配無辜的眼神，整個人看上去楚楚可憐。由於頭髮遮擋了安全帶，林襄也特別在IG限動澄清，避免引發誤會，相當謹慎。

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林襄被拍「十指緊扣馬傑森」疑轉談地下情！突PO照認了：容易暈…被網虧爆

林襄曬出車上的美照。（圖／翻攝「林襄 Mizuki」FB）

有趣的是，林襄事後寫下「坐在後座好容易暈車啊啊啊」，沒想到留言區當場歪樓。許多網友都點名她的緋聞男友馬傑森，笑虧「馬傑森是不會開慢點嗎」、「傑生牽著就不暈了」、「啊當然會暈看誰在開車，傑森在後座牽著就不會暈了啊」、「坐小馬的車不是都坐副駕」、「請馬先生開車要穩重」、「臭馬傑森都亂開車」。

林襄被拍「十指緊扣馬傑森」疑轉談地下情！突PO照認了：容易暈…被網虧爆

林襄（左）、馬傑森（右）被猜測轉為地下情。（圖／翻攝「林襄 Mizuki」FB、「jak05.15」IG）

據悉，林襄、馬傑森近日被《鏡週刊》拍到月初約會的身影，小倆口雖然以低調穿搭外出，但十指緊扣過馬路，更在餐廳並肩用餐，期間馬傑森不時起身斟茶、遞水，體貼照顧林襄，雙方自然互動宛如情侶。對此，經紀公司未正面回應戀情，只語帶保守表示「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心」。





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