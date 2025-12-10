林襄掀上衣褲子也脫了！ 邪惡仰望視角曝光

味全龍啦啦隊女神林襄飛到菲律賓宿霧度假，在IG曬出一系列美照。（圖／翻攝自林襄IG）





中職味全龍啦啦隊女神林襄近期飛往菲律賓宿霧度假。她在IG曬出一系列搭船出海的照片，只見她在甲板上直接掀起上衣、換上比基尼，從造型到身材一口氣解鎖「度假模式」，引發網友熱議。

林襄在貼文寫下「出航，來宿霧必須來玩神鬼奇航主題活動」，並分享這趟行程可以一整天待在船上，包含浮潛、船上表演、水上活動、泡泡趴等全部都好玩。

從照片中可見，林襄頭戴粉白格紋遮陽帽，綁帶自然垂在兩側，再綁上雙辮子髮型，整體造型青春減齡。她上身穿著粉色短版上衣，不僅襯托出纖細腰身，也帶有度假的活潑感；下身搭配高腰寬鬆牛仔長褲，整體休閒又不失造型感。

林襄在宿霧度假時的粉色系穿搭。（圖／翻攝自林襄IG）

林襄在甲板上大方秀出好身材與長腿線條。（圖／翻攝自林襄IG）

船隻行駛過程中，林襄更直接在甲板上掀起上衣，露出內搭的同色系比基尼，展現緊實曲線。接著，她也脫下牛仔長褲，換上三角泳褲，修長雙腿與線條被完整展現。照片曝光後，粉絲立刻湧入留言區朝聖，大讚「人比風景更吸睛」、「這福利太犯規了吧」、「度假就是要這樣放鬆」、「這艘船今天最美的就是你」



