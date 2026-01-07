林襄接棒《OK啦》 羅志祥誇何美機靈

羅志祥（左）、何美一同主持《綜藝OK啦》深獲觀眾喜愛。（資料照片）

中天綜藝《綜藝OK啦》由羅志祥搭檔何美主持，製造許多歡樂畫面，帶眾人重回當年「羅主任」的爆棚魅力。不料，7日被周刊爆出女主持人將改成林襄，引起譁然。對此，中天電視昨回應，的確將嘗試不同組合搭配，帶給觀眾更多豐富多樣內容。

製作單位昨表示：「現今影視娛樂生態多元多變，為持續帶給觀眾新鮮感，節目依不同階段調整製播策略，而《綜藝OK啦》開播已滿1季，確實將嘗試不同組合搭配。」

羅志祥7日在臉書發文，表示並非周刊報導所說的「終擦不出火花」才導致被換角，「身為當事人，我想親自說明，我和何美之間的默契其實非常好，很多時候她的臨場反應與靈機應變，反而會讓我大吃一驚」。他也稱讚，何美是個很努力的主持人，私下做了很多功課，經過磨合，他們都很了解對方要鋪的哏，互接得到球。

羅志祥也表示，何美的招牌笑聲，是綜藝節目中很好的效果，「很真誠、自然，可以帶動現場氣氛」。針對換搭檔一事，羅志祥表明，會尊重製作單位的決定，也會各自繼續努力，把節目做好、把歡笑帶給大家。

此外，《綜藝OK啦》今（8日）晚間9點將播出「成團容易相處難原來團體都是這樣鬧到消失的」主題。近年來演藝圈吹起一股偶像團體復出潮，羅志祥被問到四大天王是否有機會合體時，笑答：「不會有人理，我有試過，我曾經在演唱會邀請同台，隔天新聞都很小，之後有人要再找我們合體，我們都說不要，因為反應沒有很好。」他也提到實際原因：「我們當時沒有創出很高的成績，像Energy有〈放手〉、F4有《流星花園》，那會讓人有情懷。」