林襄擠掉何美？羅志祥新節目換血 中天證實曝「換人真相」
〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台黃金時段節目《綜藝OK啦》開播滿一季，今傳出主持陣容大洗牌。該節目自去年九月由羅志祥與何美搭檔出擊，原意在搶攻週間九點檔，但播出三個月以來收視表現不盡理想，傳出製作單位決定調整製播策略，換下原主持人何美，改由具備高話題度的林襄接手，對此製作單位也證實傳聞。
據悉，何美曾視此次與大前輩羅志祥的合作為演藝生涯的重要里程碑，然而開播後兩人默契與綜藝效果似乎未達預期。面對收視壓力，製作單位於去年底悄悄改版並進行人事更替。
接任的林襄早前才傳進入冷凍期，此次重拾主持棒與羅志祥搭檔，被內部視為「救收視關鍵牌」，據傳兩人已完成低調試錄，全新組合呼之欲出。
針對換人傳聞，《綜藝OK啦》回應表示，現今影視娛樂生態多元多變，為了持續帶給觀眾新鮮感，節目會依據不同階段調整製播策略。由於節目開播已滿一季，確實將嘗試不同的組合搭配，期待能呈現更豐富多樣的內容給觀眾。此番回應證實了節目正處於調整期，也間接為羅志祥與林襄的新搭檔組合埋下伏筆。
