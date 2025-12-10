林襄比基尼炸出「超兇白麻糬」！絕頂S曲線露出…網暴動

娛樂中心／張予柔報導



味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」成員林襄，憑藉甜美外型與親民活潑的個性，吸引大批粉絲喜愛與支持，也不時在社群上和粉絲互動、分享生活點滴。昨（9）日她在社群平台曬出前陣子和好友禾羽、李芷霖出國度假的照片，短時間內吸引逾4萬人按讚。





林襄曬出在船上，身穿粉色比基尼和牛仔寬褲燦笑擺拍的照片。（圖／翻攝自IG＠95_mizuki）

從照片中可見，林襄身穿一套粉紅色泳裝，頭上戴著粉白格紋遮陽帽，兩邊綁帶自然的垂落下來，搭配著兩條麻花辮，更增添了幾分俏皮與少女感。上身穿著短版上衣，完美展現出火辣事業線和纖細腰身；下半身搭配高腰寬鬆牛仔長褲，展現輕鬆自在的休閒感。

林襄在社群一連曬出多張美照片，網友紛紛留言大讚。（圖／翻攝自IG＠95_mizuki）

林襄在貼文中寫道「出航，在船上可以玩一整天」，配上她望向鏡頭，露出淺淺微笑的照片。粉絲紛紛留言「小襄好美」、「好漂亮好辣好喜歡」、「好辣的身材」、「怎麼這麼可愛啦」、「陽光襄」、「纖腰美腿根本完美比例」。

林襄的外貌與身材一直是網友關注焦點，她努力維持好的狀態「把自己變成喜歡的樣子」。（圖／翻攝自IG＠95_mizuki）

事實上，林襄的外貌與身材一直是網友關注焦點。她過去曾高EQ表示，為了保持狀態，她努力變美、學習、瘦身、飲食控管、戒糖戒奶，甚至戒掉喜愛的食物，也積極保養並存錢，「把自己變成喜歡的樣子」，她還勵志地說「世界上沒有醜女人」。





林襄憑藉甜美外型和親民的活潑個性，在IG上擁有182.2萬人追蹤。（圖／翻攝自IG＠95_mizuki）





